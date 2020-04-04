Например, в 2000-х годах, когда страна оказалась на пороге дефолта, а внешний долг составлял 70% от ВВП, или в 2008-2009 гг. – во время международного финансового кризиса, или во время наводнений в стране. Но мы справились с этими ситуациями, справимся и с нынешним пандемическим кризисом.

Об этом председатель парламента Зинаида Гречаный заявила в интервью одному из телевизионных каналов, отвечая на вопрос о том, сталкивалась ли еще когда-либо наша страна с таким сложным этапом в своей судьбе.

«Сейчас у нас достаточно валютных резервов, чтобы поддержать стабильность, а правительство предпринимает необходимые меры. Главное, чтобы политики подставили плечо, а не делали популистских заявлений, манипулируя общественным мнением, пытаясь поднять свой политический рейтинг», – отметила Зинаида Гречаный.

Спикер подчеркнула, что поддерживает антикризисные меры, принятые правительством, добавив, что многие рациональные предложения оппозиции нашли отражение в проекте правительства.

Зинаида Гречаный коснулась, в частности, проекта закона, согласно которому отечественному производителю овощей и фруктов отводилось бы не менее 50% полок в торговой сети, подчеркнув, что проект необходимо принять во втором чтении. Также Зинаида Гречаный отметила, что правительство ведет переговоры с международными финансовыми партнерами по вопросам оказания поддержки Молдове, разрабатывает другие источники финансирования, в том числе путем урезания неприоритетных расходов, и т.д.

«Правительство занимается всем этим еще с февраля, когда стало известно, что надвигается кризис», – заявила председатель парламента.

Касаясь возвращения наших соотечественников на родину, председатель парламента подчеркнула важность создания возможностей для их трудоустройства в стране и обратилась к политикам с просьбой не спекулировать на этом вопросе.

«Так, как соблюдаются законы в других странах, так необходимо соблюдать и законы нашей страны, надо уважать свою родину, в том числе оплачивать стоимость медицинского полиса, а на эти средства укреплять систему здравоохранения», – отметила Зинаида Гречаный.

Спикер отметила, что сейчас, когда даже мировые державы солидарны друг с другом в борьбе с пандемией, внутри Молдовы необходимо сплотиться всем для защиты людей и страны.

«Когда мы выйдем из нынешней ситуации, связанной с пандемией, мы будем другими, будут другими экономические и даже человеческие ценности. Главное, чтобы мы не потеряли свои традиции, не стали черствыми, сохранили красоту молдавской души», – сказала Зинаида Гречаный.