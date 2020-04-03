Европейский центр ядерных исследований в Швейцарии превратился в огромный карантинный изолятор.

Работающие здесь ученые-физики из разных стран решили на время карантина не возвращаться на родину, а остаться там, где они находятся, и продолжить опыты на Большом андронном коллайдере. В тоннеле, где размещена установка, можно безопасно самоизолироваться как минимум на две недели, не прерывая исследований. Об этом сообщает panorama.pub. Ни у одного из сотрудников центра коронавирус, к счастью, не выявлен, но береженого бог бережет…

Однако это не значит, что ученые будут четырнадцать дней заперты в тоннеле. К их услугам все помещения Центра ядерных исследований, где в наличии все блага цивилизации: душ, интернет, кабельное телевидение. Имеется и возможность заказывать доставку продуктов. В общем, ни с голоду, ни от скуки никто не умрет.