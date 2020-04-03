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Газета "Кишиневские новости"

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С коллайдером карантин легче

03 апреля
23:01 2020
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Европейский центр ядерных исследований в Швейцарии превратился в огромный карантинный изолятор.

Работающие здесь ученые-физики из разных стран решили на время карантина не возвращаться на родину, а остаться там, где они находятся, и продолжить опыты на Большом андронном коллайдере. В тоннеле, где размещена установка, можно безопасно самоизолироваться как минимум на две недели, не прерывая исследований. Об этом сообщает panorama.pub. Ни у одного из сотрудников центра коронавирус, к счастью, не выявлен, но береженого бог бережет…

Однако это не значит, что ученые будут четырнадцать дней заперты в тоннеле. К их услугам все помещения Центра ядерных исследований, где в наличии все блага цивилизации: душ, интернет, кабельное телевидение. Имеется и возможность заказывать доставку продуктов. В общем, ни с голоду, ни от скуки никто не умрет.

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