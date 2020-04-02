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Газета "Кишиневские новости"

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Почему каждый гражданин Молдовы ОБЯЗАН прибрести медполис?

02 апреля
21:21 2020
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Расходы на лечение одного больного коронавирусом в Молдове могут достигать 80 тысяч леев.

Согласно данным, представленным Министерством здравоохранения, ежедневный уход и лечение одного пациента с COVID-19 обходятся в сумму от 2255 до 5300 леев. При этом все расходы берет на себя государство, а средства выделяются из Фонда обязательного медицинского страхования.

В зависимости от сложности госпитализация больного может длиться до 14 дней. Таким образом, один день лечения в отделении интенсивной терапии РКБ стоит 5300 леев, а за две недели сумма составляет 78 тыс. леев.

Стоимость лечения в больнице ”Toma Ciorbă” составляет 2255 леев в день, 14 дней обходятся медсистеме в 32 тыс. леев.

Напомним, что стоимость обязательного медицинского полиса составляет 4056 леев.

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