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Газета "Кишиневские новости"

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Убьет ли карантин бизнес и экономику?

02 апреля
21:06 2020
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Экономисты Массачусетского технологического института (MIT) изучили опыт борьбы с пандемией «испанки», охватившей мир в 1918 году, и пришли к выводу: строгий карантин позволяет не только защитить население, но и впоследствии приводит к более значительной деловой активности.

Экономисты поделились некоторыми результатами: «В городах, где были приняты меры решительные и неотложные, спад деловой активности оказался не глубже, чем в других. Зато по окончании пандемии они росли быстрее».

Сравнивая ситуацию начала прошлого века с сегодняшней, исследователи сделали выводы: «Как и сейчас, в 1918 году ответом на распространение эпидемии стали самоизоляция, маски, закрытые лавки и заводы. Как и сейчас, кто-то ввел карантин раньше, кто-то выжидал. Позже выяснилось: выиграли те, кто спасал население, а не экономику. Сначала всем было одинаково плохо, но вот возвращение к норме после гриппа оказалось быстрее в тех местах, где сразу ввели карантин, ограничили физические контакты и подтянули гигиену».

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