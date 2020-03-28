Сегодня Игорь Додон отправился в Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

Основная проблема, интересовавшая главу государства, – обеспечение продовольственной безопасности страны. «Министр Ион Пержу проинформировал меня о том, что запасы пшеницы в стране составляют 200 тысяч тонн, которых хватит более чем на 200 дней. К тому времени уже будет собран новый урожай озимых, засеянных на площади 316 тысяч гектаров, из которых половина площадей находятся в хорошем состоянии, а вторая половина – в удовлетворительном.

Кроме того, запасов подсолнечного масла хватит на четыре месяца, а сахара и кукурузы – более чем на год. Страна также обеспечена мясомолочной продукцией и куриными яйцами; предприятия пищевой промышленности работают в штатном режиме при строгом соблюдении санитарных и карантинных требований. Животноводческие хозяйства обеспечены фуражным зерном. Весенние полевые работы начались согласно графику, уже засеяны ячмень и горох.

Кроме того, министр дал заверения в том, что все весенние полевые работы проходят без ограничений, открыты магазины аграрного направления с целью обеспечения семенами, посадочным материалом, удобрениями, сельхозтехникой и запчастями к ней.

Второй важной темой дискуссии стало состояние лесного хозяйства Республики Молдова. В настоящее время у нас заготовлено 186 тысяч тонн древесины, из которых 143 тысяч пошли на дрова, еще 30 тысяч – рабочая древесина. Вместе с тем, с 13 марта Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды полностью запретило вырубку лесов в стране», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.