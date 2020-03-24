Башкан Гагаузской автономии провела оперативное совещание с мэрами населенных пунктов Вулканештского района. Говорили о мерах по недопущению распространения коронавируса.

По словам Ирины Влах, власти ожидают в ближайшее время ухудшения эпидемиологической обстановки. Мэр Вулканешт сообщил, что в городе болеющих коронавирусом нет, под наблюдением находятся 127 человек. Во всех населенных пунктах района наблюдается недостаток медицинских масок. Власти Гагаузии намерены закупить срочно 20 тысяч штук.