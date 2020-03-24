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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Власти Гагаузии намерены срочно закупить 20 тысяч масок

24 марта
12:38 2020
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Башкан Гагаузской автономии провела оперативное совещание с мэрами населенных пунктов Вулканештского района. Говорили о мерах по недопущению распространения коронавируса.

По словам Ирины Влах, власти ожидают в ближайшее время ухудшения эпидемиологической обстановки. Мэр Вулканешт сообщил, что в городе болеющих коронавирусом нет, под наблюдением находятся 127 человек. Во всех населенных пунктах района наблюдается недостаток медицинских масок. Власти Гагаузии намерены закупить срочно 20 тысяч штук.

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