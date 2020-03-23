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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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Американцы вооружаются

23 марта
21:36 2020
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Чем быстрее по Соединенным Штатам движется коронавирус, тем активнее население начинает скупать огнестрельное оружие

В некоторых штатах продажи продемонстрировали просто фантастический рост, сообщает телеканал ABC News. И это отмечают не только торговцы, но и правоохранительные органы. Только за февраль один из крупнейших интернет-магазинов увеличил выручку на 309%, а объем заказов вырос на 222%.

Причину специалисты видят в том, что из-за распространения коронавируса полиция выезжает по вызовам только в случаях настоящих ЧП, в большинстве же случаев с позвонившими разбираются по телефону. Вот население и готовится своими силами защищаться от криминалитета.

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