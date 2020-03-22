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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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«Импорт» вируса удалось свести к минимуму

22 марта
20:49 2020
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Игорь Додон констатировал, что примененные ограничения по передвижению граждан через границу дали положительные результаты: число «импортных» случаев вируса значительно сократилось. Это говорит о том, что меры были приняты вовремя и оказались правильными. За несоблюдение правил карантина уже выписан целый ряд штрафов, тех, кто будет проявлять безответственность и впредь, также ждет наказание. Но, по мнению президента, пока предпосылок для ужесточения санкций нет, однако, если появится необходимость, власти готовы сделать это.

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