Игорь Додон констатировал, что примененные ограничения по передвижению граждан через границу дали положительные результаты: число «импортных» случаев вируса значительно сократилось. Это говорит о том, что меры были приняты вовремя и оказались правильными. За несоблюдение правил карантина уже выписан целый ряд штрафов, тех, кто будет проявлять безответственность и впредь, также ждет наказание. Но, по мнению президента, пока предпосылок для ужесточения санкций нет, однако, если появится необходимость, власти готовы сделать это.