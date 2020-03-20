Так объяснил Игорь Додон значение для экономики страны решение НБМ снизить базовую ставку

Президент страны Игорь Додон приветствовал решение НБМ снизить базовую ставку. На своей странице в социальной сети об доступно объяснил, что это означает.

«Исполнительный комитет Национального банка Молдовы проголосовал за снижение учетной ставки до 3,25% годовых (самая низкая ставка в истории отечественной банковской системы). В то же время снижена на 2,5 п.п. норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, и увеличена на 1 п.п. норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте.

Что это означает на практике и как это поможет экономике?

После принятия таких решений деньги становятся дешевле и доступнее для экономических агентов и населения. Это значит, что будет достаточно ликвидности для обеспечения экономической активности, а коммерческие банки пересмотрят свои проценты по выданным кредитам. Государство примет и другие меры для поддержки населения и экономических агентов», – пояснил президент.

Напомним, что у Игоря Додона три высших образования. Он окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний, факультет экономического права Международного института менеджмента. Игоря Додон – доктор экономических наук, занимал должность первого заместителя премьер-министра, министра экономики и торговли с 2006г. по 2009 г.