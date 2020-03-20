Глава государства сообщил об этом в программе «Президент отвечает»

Передача транслировалась в прямом эфире. В ее ходе Игорь Додон рассказал о мерах, которые предпринимает государства в период кризиса, и ответил на вопросы граждан.

В частности, на вопрос о том, чем он будет заниматься в период кризиса, спровоцированного коронавирусом, президент ответил: «Я не закроюсь дома. Буду находиться в первых рядах, как и делал все это время».

Глава государства также пообещал гражданам: «Мы справимся с этой ситуацией!»

А что касается зарубежных визитов, Игорь Додон сообщил, что все они были аннулированы на время кризиса, в том числе и запланированная поездка в Китай.