По информации телеканала TV-8, бывший председатель Демпартии Молдовы Влад Плахотнюк находится в Соединенных Штатах Америки.

В Вашингтоне готовят необходимые документы, дабы депортировать молдавского олигарха, сообщает неназванный источник в посольстве США. Ранее Генеральный прокурор Александр Стояногло отметил, между Вашингтоном и Кишиневом не заключен договор о юридической помощи, потому прогнозировать развитие событий трудно. Молдавские юристы гадают: если случится невероятное, то Плахотнюка депортируют или экстрадируют? В первом случае предполагается просто высылка за пределы страны, можно олигарха посадить на самолет в Папуа Новую Гвинею или Центральноафриканскую республику. Во втором – надо отправлять на родину, где против бывшего председателя ДПМ заведено уголовное дело.