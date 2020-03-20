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Газета "Кишиневские новости"

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По этапу Вашингтон – Кишинев

20 марта
11:23 2020
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По информации телеканала TV-8, бывший председатель Демпартии Молдовы Влад Плахотнюк находится в Соединенных Штатах Америки.

В Вашингтоне готовят необходимые документы, дабы депортировать молдавского олигарха, сообщает неназванный источник в посольстве США. Ранее Генеральный прокурор Александр Стояногло отметил, между Вашингтоном и Кишиневом не заключен договор о юридической помощи, потому прогнозировать развитие событий трудно. Молдавские юристы гадают: если случится невероятное, то Плахотнюка депортируют или экстрадируют? В первом случае предполагается просто высылка за пределы страны, можно олигарха посадить на самолет в Папуа Новую Гвинею или Центральноафриканскую республику. Во втором – надо отправлять на родину, где против бывшего председателя ДПМ заведено уголовное дело.

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