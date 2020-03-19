Вернувшаяся в Молдову женщина рассказала, как ее ежедневно проверяют врачи

Молодая женщина, вернувшаяся недавно из-за рубежа, рассказала о систематических проверках состояния ее здоровья врачами. Она написала в социальной сети об ошибочности суждений тех, кто считает, что власти не держат ситуацию под контролем.

«Я вернулась 12 марта, а на второй день мне позвонили из больницы и спросили, как я и моя семья себя чувствуем», – написала Оля Майер.

Женщина сообщила, что медицинские работники звонят ей каждое утро, чтобы узнать о состоянии здоровья.

«Все они контролируют и знают», – заключила Майер.