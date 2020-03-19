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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Граждане, находившиеся в зоне риска, остаются под контролем

19 марта
15:29 2020
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Вернувшаяся в Молдову женщина рассказала, как ее ежедневно проверяют врачи

Молодая женщина, вернувшаяся недавно из-за рубежа, рассказала о систематических проверках состояния ее здоровья врачами. Она написала в социальной сети об ошибочности суждений тех, кто считает, что власти не держат ситуацию под контролем.

«Я вернулась 12 марта, а на второй день мне позвонили из больницы и спросили, как я и моя семья себя чувствуем», – написала Оля Майер.

Женщина сообщила, что медицинские работники звонят ей каждое утро, чтобы узнать о состоянии здоровья.

«Все они контролируют и знают», – заключила Майер.

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