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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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Коронавирус найдут мгновенно

18 марта
23:33 2020
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Ученые из Израиля разработали новый диагностический прибор

Израильские инженеры в кратчайшие сроки создали автоматизированную платформу мгновенного выявления коронавируса. По данным издания IT Business Week, она основана на анализе снимков компьютерной томографии и позволяет получить результаты высочайшей точности.

Прибор действует на принципе искусственного интеллекта. Вероятность правильной диагностики составляет 98,2%. Платформа позволяет не только мгновенно выявить наличие вируса, но и проследить за течением заболевания.

Для исследования были использованы 400 снимков компьютерной томографии, сделанные 157 пациентам из Китая и США. И это количество платформа проанализировала всего за тридцать (!) секунд. В ближайшей перспективе масштаб исследования предполагается значительно расширить.

Авторы разработки уверены, что она значительно повысит скорость и точность работы врачей радиологов.

 

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