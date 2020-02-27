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Газета "Кишиневские новости"

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Гастарбайтеры пока ничего не привезли

27 февраля
00:10 2020
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Только за последние двадцать четыре часа домой – в Молдову, в основном из северных городов Италии, вернулось 436 человек. Такими темпами на родину приезжают гастарбайтеры лишь в канун рождественских праздников.

Пока на границе заболевших коронавирусом не обнаружено. Всех въезжающих проверяют с помощью специальных электронных термометров. В среду операторы мобильной связи стали рассылать СМС сообщения от имени правительства. В посланиях говорится, что абоненты, в случае температуры и кашля, должны обязательно обратиться к семейному врачу или позвонить по номеру 112.

В то же время Главное управление образования столицы подготовило приказ, согласно которому запрещено в детских садах проводить утренники. Объясняется это возможностью распространения коронавируса, гриппа и респираторных заболеваний. Также в детсадах намерены ограничить перемещение подопечных из одной группы в другую.

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