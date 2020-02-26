Прочитано в Facebook: Богдан Цырдя о краже миллиарда

«19 февраля в Комиссии по национальной безопасности прошли слушания по расследованию кражи миллиарда. Заслушали представителей Генпрокуратуры. Прокурор Р. Попов представил промежуточный доклад. А Слусарь (Платформа «Достоинство и правда») сказал, что 9 из 10 пунктов докладa совпадают с отчётом Парламентской комиссии по расследованию кражи. А, согласно докладу комиссии, Шор – один из главных участников кражи и бенефициар! И что вы думаете? 20 февраля Партия «Шор» провела митинги перед офисами ПСРМ в Кишинёве, Бельцах и в других городах страны. Связь видите? Понятно, что предлог нашли, на первый взгляд, благородный – «геноцид пенсионеров со стороны ПСРМ!» Лихо закрутили, не так ли? Насколько мне не изменяет память, Партия «Шор» никогда не протестовала против Плахотнюка и ДПМ: ни когда переложили погашение украденного миллиарда на граждан, ни когда повысили пенсионный возраст, ни когда изменили Трудовой кодекс, разрешив работодателям выгонять работающих пенсионеров, ни когда индексация составляла 3,5%! Взвыли эти господа, когда ПСРМ, по инициативе президента, одобрила идею выплатить по случаю новогодних праздников по 700 леев для 600 тыс. пенсионеров, увеличить компенсацию на тепло с 350 до 500 леев, расширить список компенсируемых лекарств, проводить индексацию пенсий два раза в год. Интересная получается закономерность: как только активизируется расследование кражи миллиарда, тут же Партия «Шор» поднимает пенсионеров на протесты. Ирония судьбы: не будь украден миллиард из банковской системы, пенсии можно было бы поднять в два раза всем пенсионерам. А сегодня И. Шор кормит пожилых подачками в 100 леев из украденных у них же денег и заставляет отрабатывать их на митингах и в дождь, и в холод. Намёк поняли? Как пытаешься добраться до кражи миллиарда или концессии аэропорта, жди лютых протестов от Шора», – написал Богдан Цырдя.