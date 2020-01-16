Наконец-то в столице появился настоящий хозяин, которого жители ждали долгие годы.

Многие наши читатели обратили внимание на радикальные перемены в повседневной жизни горожан. Во-первых, быстрота реакций на любые недочеты городских служб стала практически мгновенной. Во-вторых, вместо надоевшей политической трескотни прежних градоначальников Ион Чебан сумел полностью погрузиться в столичные проблемы. Трудно было не заметить, как без ставших в последние годы привычными дрязг, но при этом изящно, необычно и эффектно были оформлены к новогодним праздникам главные площади. Впрочем, человек лучше всего познается в беде. И именно такой случай произошел на этой неделе. Ночью в столице, на улице Парижской на Буюканах, произошел взрыв.

Кишиневцам не пришлось мерзнуть

А уже на следующий день в окнах всех квартир, пострадавших от взрыва, были заменены стекла. Муниципальные службы незамедлительно вмешались и заменили стекла в окнах 25 квартир. Работы выполнялись предприятием, подконтрольным жилищному фонду.

«Мы сделали все, для того чтобы работа была выполнена быстро и гражданам не пришлось мерзнуть», – подчеркнул мэр Кишинева Ион Чебан.

Взорвавшаяся постройка находилась в нескольких метрах от детской площадки. От удара взрывной волны разбились окна квартир близлежащих домов. По данным пресс-службы ГИЧС, возгорание произошло в металлическом гараже площадью 18 квадратных метров.

Спасатели установили, что в гараже находился автомобиль марки Ford Transit, а также 7 баллонов с кислородом и передвижной компрессор. В результате взрыва был уничтожен гараж и частично автомобиль.

Праздничная атмосфера в столице

В минувшие выходные дни Рождественская ярмарка в сквере Кафедрального собора в центре столицы завершила свою работу.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан, присутствовавший на мероприятии, с удовлетворением отметил, что удалось создать приятную атмосферу в центре столицы, обустроить всё таким образом, чтобы жители и гости столицы смогли насладиться хорошо подготовленной художественной программой.

Градоначальник также отметил, что впервые примэрия муниципия Кишинев и правительство страны объединили усилия по организации мероприятия, посвященного зимним праздникам.

«Это первый опыт организации такого мероприятия совместно с исполнительной властью, и я думаю, что он стал успешным. Положительные отзывы граждан побуждают нас стремиться к большему», – сказал Чебан.

Рождественская ярмарка была открыта в Кишиневе 21 декабря. Она была организована правительством РМ и примэрией столицы.

Борьба с коррупцией в муниципии

Ион Чебан принял участие в заседании по созданию рабочей группы для борьбы с коррупцией и ее предотвращением в молдавской столице.

Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, разработка и подписание соглашения о партнерстве между примарией Кишинева и НАЦ, реализация плана по борьбе с феноменом коррупции на 2020 год, изменение нормативно-правовой базы в соответствующих областях, разработка дорожной карты относительно создания рабочей группы по борьбе с коррупцией в муниципии – это лишь некоторые из целей работы.

«Исследования показывают, что примэрия Кишинева является одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Наша и моя личная цель – минимизировать это явление путем оцифровки услуг, оказываемых гражданам. Это уменьшит бюрократию и коррупцию в местной публичной администрации. Мы хотим, чтобы примария стала поставщиком качественных услуг и транспарентным учреждением», – отметил градоначальник.

Ион Чебан также попросил Национальное агентство по неподкупности включить примарию Кишинева в зону риска, чтобы в текущем году чиновники этого учреждения были проверены в приоритетном порядке.

Помимо этого, было инициировано создание рабочей группы, состоящей из представителей ключевых учреждений. Им предстоит разработать ряд документов и программ, а также выдвинуть предложения по нормативной и, при необходимости, законодательной регламентации для борьбы с коррупцией на уровне муниципия.

Встреча с жителями

Показательно, что уже в первые дни нового года столичный градоначальник Ион Чебан провел встречу с жителями Кишинева. Мэр выслушал проблемы, с которыми граждане сталкивались годами.

«Многие из них не были услышаны предыдущими местными властями, и некоторые чиновники даже пренебрегали ими. Речь идет о беспричинно остановленных стройках, социальных пособиях, образовательных проектах и многом другом. Для каждой проблемы мы найдем индивидуальное решение», – подчеркнул Ион Чебан.

Мэр против повышения тарифа

Отреагировал мэр Кишинева на слухи о повышении тарифа на проезд в маршрутках. Он отметил, что никаких официальных заявлений транспортников о повышении вдвое цены за проезд в столичных микроавтобусах не поступало.

«Не вижу причин. Пока они только создают проблемы, а не решают их. Делают, что хотят. Это касается графика движения, безопасности. Когда заявление будет подано, тогда можно будет что-то комментировать», – заявил Ион Чебан.

Напомним, что на прошлой неделе группа транспортников объявила о намерении потребовать повышения тарифов на проезд с трех до шести леев.

Проверки будут чаще

Примар Кишинева намерен продолжить проводить внеплановые проверки в управлениях и ведомствах мэрии. По его словам, такие меры позволят улучшить работу примэрии.

«С этой недели мы еще чаще будем проводить проверки как на участках, так и в ведомствах примэрии. Вместе с советниками будем ходить по кабинетам и во дворы, будем все проверять. А также будем требовать отчеты», – сказал Чебан.

Он отметил, что примэрия будет работать с теми, кто хочет работать, а если кому-то что-то не нравится, может подать заявление на увольнение.

«Давайте проведем конкурс. Кто лучше работает, тот больше денег будет получать, а кто нет, будем санкционировать. Тогда и порядок в городе будет, и бюджет будет пополняться», – считает Чебан.

Штраф за мусор

В понедельник, во время оперативного заседания, был затронут вопрос чистоты на смотровой площадке на улице Мария Драган, где за время новогодних праздников люди оставили много мусора.

«Давайте вместе ценить то, что делается. Туда приходят родители с детьми, малыши смотрят на площадку, а родители бросают окурки от сигарет. Нужно подумать, как можно санкционировать тех, кто мусорит. Мы не можем проводить уборку после всех, а через день опять образуется бардак. На смотровой площадке сделали уборку, а через неделю там опять была грязь, и виновата во всем примэрия», – сказал Чебан.

Градоначальник считает, если штраф за мусор будет 5-10 тыс. леев, тогда у людей пропадет желание мусорить.

Работников примэрии послали на… участки

На том же оперативном заседании в понедельник Ион Чебан потребовал от работников примэрии получать информацию о ситуации в городе не через интернет и из СМИ, а непосредственно на подведомственных участках. Во время заседания он спросил работников, когда они последний раз выезжали рано утром в сектора, на что однозначного ответа не получил.

«Я получил много фотографий с разных адресов о том, что в городе беспорядок. Ни я, ни коллеги из мунсовета не передадим вам эту информацию. Выйдите сами на участки и посмотрите, а потом пришлете фото, и мы посмотрим, как вы работаете, были ли на проблемных местах и что знаете о ситуации в городе», – потребовал Чебан.

Он спросил руководство управления ЖКХ о том, когда последний раз были ночью на участках, а также с данным вопросом обратился и к другим работникам. Однако ответа примар так и не получил.

В обход муниципального бюджета

Примэрия Кишинева будет штрафовать экономических агентов за незаконную установку рекламных панно на улицах города. Об этом в понедельник на оперативном заседании сообщил вице-примар Илие Чебан.

По его словам, в Кишиневе установлено 1792 авторизированных рекламных панно и около 1 тыс. не авторизированных.

«Согласно закону, за нерегламентированную установку рекламы предусмотрен штраф, но, несмотря на это, с начала нынешнего года работниками примэрии не было выписано ни одного штрафа. Начнем санкционировать, тогда в городе будет порядок. Если все те панно, что установлены незаконно, не будут вывезены, мы их сами демонтируем», – сказал Илие Чебан.

Примар Кишинева Ион Чебан возмутился беспорядком не только в области рекламы и киосков, но также выразил свое недовольство ситуацией в подземных переходах.

«Город должен быть городом, необходимо наводить порядок. Кто-то в подземных переходах берет у примэрии помещения в аренду и сдает их другим намного дороже, но при этом налоги в муниципальный бюджет не платит», – возмутился примар.

Он потребовал от работников примэрии принять экстренные меры, чтобы недобросовестные экономические агенты платили налоги.

Капитальный ремонт столичных улиц

В 2020 году в Кишиневе запланирован капитальный ремонт улиц Ион Крянгэ, 31 августа и Тигина. Также будут проведены работы по проектированию на улицах Месаджер, Транснистрией, Буковиней, Индустриальной и Быкулуй. Отчет об этом примару Кишинева Иону Чебану представили Управление транспорта и Управление ЖКХ.

Также в этом году запланирован ремонт моста на улице Михай Витязул и модернизация многих перекрестков.

Чебан отметил, что на протяжении года будут проведены и тендеры на сборку и закупку троллейбусов и автобусов, а также будет осуществлен проект по электронной системе оплаты проезда в общественном транспорте.

В планах примэрии на 2020 год и ремонт жилого фонда, реконструкция остановок, капитальный ремонт и модернизация зданий, посадка зеленых насаждений, строительство и благоустройство спортивных и детских площадок. Кроме этого, запланировано строительство станции по переработке отходов на полигоне в Цынцэренах.

Примар потребовал от работников примэрии провести все тендеры своевременно и проявить максимальную ответственность при выполнении работ.

«В случае, если будут жалобы, реагируйте оперативно. Мы должны работать сообща, чтобы преодолеть все препятствия в осуществлении проектов», – сказал Чебан.

Сотрудничество двух столиц

Впервые в молдавской столице на текущей неделе состоялась совместная встреча советников Кишинева и Бухареста. Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

По его словам, в ходе встречи обсуждалось Дополнительное соглашение о сотрудничестве к протоколу о побратимстве, заключенное между примэриями Кишинева и Бухареста.

Румынскую делегацию возглавлял вице-мэр Бухареста Аурелиан Бэдулеску.

«Мы поблагодарили румынских коллег за то, что они приняли участие в заседании Муниципального совета, на котором обсуждалось Соглашение о сотрудничестве и побратимстве, заключенное между мэрией Кишинева и мэрией Бухареста 4 ноября 1999 года. Мы хотим, чтобы сотрудничество продолжалось посредством реализации двусторонних проектов. Нам есть чему поучиться и что позаимствовать у наших коллег», – отметил Чебан.