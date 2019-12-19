Ион Чебан: Мы не будем терпеть беззаконие!

Новый генеральный примар Кишинева своим жестким подходом к решению городских проблем ежедневно доказывает, что он отчетливо представляет, какие вопросы городского хозяйства требуют немедленного решения уже сегодня и чем необходимо заниматься завтра.

Еще в период предвыборной кампании Ион Чебан много общался с горожанами, неоднократно посещал все районы города и пригороды, что дало ему полную картину проблем, накопившихся во времена правления либералов и пришедшим им на смену временщиков. Сегодня генеральный примар работает, засучив рукава и не считаясь со временем, чем доказывает, что занимает кресло градоначальника по праву. С подчиненными новый примар строг, но справедлив.

За невыполнение требований – отставка

Добровольно подать в отставку призвал генеральный примар Марчела Замбицкого – главу Управления торговли, общественного питания и оказания услуг. «Господин Замбицки, знаю, что вы работали, но прошу подать заявление по собственному желанию. Это касается и других. Если не можете выполнять свои обязанности, позвольте это делать тем, кто умеет», – отметил Ион Чебан. Столь жесткое заявление примара прозвучало в понедельник на оперативном заседании примэрии и связано оно было с тем, что чиновник примэрии не выполнил требования градоначальника относительно подготовки к новогодним праздникам. «Вам нравится, как выглядит центральная площадь столицы? Мне нет. Мы уже стали известными из-за того дракона… Хотят дракона и доски, есть другие места, пусть там и устанавливают, а не на площади. Центральная площадь столицы должна выглядеть красиво. До 21 декабря чтобы все было так, как должно быть», – возмутился примар.

На оперативном заседании примэрии обсуждался также вопрос чистоты на улицах города. Ион Чебан сообщил, что ежедневно получает жалобы от горожан на магазины, которые оставляют большое количество мусора, что создает проблемы для жильцов близлежащих домов. «Вчера вечером побывал во всех секторах города. Дела меняются. Это значит, что вы не хотели работать. За неделю город стал лучше, чище. Поэтому даю еще 3 дня, чтобы довели все до конца. Призываю и граждан: если хотите, чтобы город был чище, не нужно мусорить. Призываю и экономических агентов следить за порядком и не выбрасывать мусор где попало. Город должен быть чистым. Именно с нас и нашей ответственности начинается порядок», – считает генпримар.

Запросы в Генпрокуратуру, НАЦ и МВД

Ион Чебан направил запросы в Генпрокуратуру, НАЦ и МВД с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся со зданием, строящимся по ул. Мирча чел Бэтрын рядом с домом 13/2, чьи жильцы жалуются на компанию-застройщика, который якобы самовольно незаконно увеличил этажность строящегося объекта до 23 этажей, а также чья строительная техника разрушила общественную дорогу возле их дома. В ожидании расследований примар предупредил работников Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений о принятии мер относительно их деятельности и распорядился подготовить все необходимое для аннулирования разрешительных документов на строительство возле дома по адресу ул. Мирча чел Бэтрын, 13/2, а также обязал Главное управление общественного транспорта и путей сообщения отремонтировать общественные дороги, ведущие к вышеуказанному дому.

Не потворствовать беззаконию

«Если где-то появятся табачные киоски, это будет последнее предупреждение», – так высказал Ион Чебан свое возмущение преторам, до сих пор не решившим вопрос с табачными киосками, незаконно установленными вблизи лечебных и учебных заведений. Примар Кишинева потребовал остановить выдачу разрешений на установку табачных киосков в городе и прекратить потворствовать беззаконию. За последние несколько дней с улиц города были эвакуированы 45 киосков. «Мы не будем вести переговоры о здоровье детей. Тем, работникам киосков, которые не будут трудоустроены после вывоза киосков, мы в короткий период времени предложим рабочие места. Мы не будем, терпеть беззаконие», — отметил Чебан.

О том, что закон необходимо соблюдать, примар напомнил и владельцам тех самых киосков, которые были эвакуированы с городских улиц. На встрече с ними Чебан указал на множественные предупреждения. «Я не намерен вести переговоры о нарушении законодательства, ставящем под угрозу здоровье детей, общественное здоровье, а также эстетический облик города. Экономические агенты пришли в муниципалитет, не подготовившись для прояснения ситуации с киосками. Кроме того, они сказали, что у них с кем-то были договоренности о продолжении деятельности, – повторюсь, нелегально», – заявил градоначальник. Чебан заявил, что процесс сноса киосков, которые были открыты и работали вопреки закону, продолжится. А экономические агенты к следующей встрече должны подготовить план действий и списки уволенных сотрудников. Что касается последних: все, кто работал в эвакуированных киосках и временно остался без работы, получат финансовую помощь на определенный период от примарии, пока не будет найдено решение для их трудоустройства. Об этом примар написал и на своей страничке в социальной сети.

Автомобильных пробок станет меньше

Советники ПСРМ в мунсовете Кишинева разработали проект, решающий проблему пробок на отрезке ул. Н.Тестемицану – ул. К.Вырнав. Этот проект приобретает особое значение, так как именно здесь расположены медицинские учреждения республиканского значения. Предлагается построить дорогу, которая обеспечит прямой проезд со столичной ул. В. Короленко к ул. Т. Стришка. Для этого предлагается использовать часть территории, которая в настоящий момент находится на балансе войск карабинеров МВД. Автор проекта, советник ПСРМ Александр Одинцов, утверждает, что при строительстве этих подъездных путей будет улучшено движение транспорта на ул. Н.Тестемицану, где расположены крупнейшие медицинские учреждения с республиканским статусом. Недавно на этой улице были введены в эксплуатацию два других крупных жилых квартала. Сейчас по ул. Н. Тестемицану проходит один из самых оживленных столичных транспортных потоков. А из-за транспортных заторов машины скорой помощи часто застревают в автомобильных пробках. В рамках проекта предлагается инициировать передачу территории площадью 1,2 га, принадлежащей воинской части карабинеров, расположенной на ул. Н.Тестемицану, 31 в публичную собственность муниципия Кишинев. Таким образом предлагается расширить ул. В. Королеко до ул. Т. Стришка в обход ул. Н.Тестемицану и ул. К.Вырнав. «Мы просим правительство передать в управление муниципальной администрации часть земли, принадлежащую военному гарнизону карабинеров. Это подразделение в настоящее время не действует. На его территории нет военных», – заявил Александр Одинцов. Юридическая комиссия по общественному порядку и деятельности местного самоуправления МСК единогласно проголосовала за проект решения, предложенный советниками от ПСРМ. Проект должен получить заключение Комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям, после чего он будет поставлен на голосование на заседании МСК. Затем правительство, в свою очередь, должно принять решение о поддержке или отклонении предложения столичного мунсовета. Советник ПСРМ подчеркнул, что это только первый шаг по разгрузке транспортного потока на ул. Н. Тестемицану. Второй этап предусматривает строительство дороги от ул. Н. Тестемицану к ул. Мелестиу.

Бесплатные подарки детям

Более 38 тыс. детей, посещающих столичные детские сады, бесплатно получат подарки на утренниках, организованных по случаю зимних праздников. Об этом сообщила столичный вице-примар Анжела Кутасевич. «В пятницу мы обсудили это с руководителями управлений секторов, оценили финансовые возможности, и уже на этой неделе у нас будет ясность по этому вопросу», — уточнила Анжела Кутасевич. Столичные власти пока не объявили, сколько денег потребуется на эту акцию, но пообещали об этом сообщить позже. О данном решении было объявлено после того как в конце прошлой недели генеральный примар столицы Ион Чебан потребовал от ответственных лиц срочно найти средства для покупки новогодних подарков для детей в детских садах. Эта проблема возникла после того, как родители потребовали от властей обеспечить детей новогодними подарками, отметив, что это будет способствовать прекращению незаконного сбора денег от родителей.