О причинах кризиса

– Не было ни одной инициативы правительства, которую не поддержали бы парламент и президент. И это несмотря на то, что социальные проекты главы государства, в том числе индексация пенсий, были отложены в долгий ящик. Уверен: достичь консенсуса можно было и по реформе юстиции, и по назначению генерального прокурора, однако Майя Санду не захотела этого и просто спровоцировала своим решением отставку правительства. Повторю, эта ситуация была спровоцирована правительством, это был самороспуск, связанный с тем, что правительство не справилось со своими полномочиями. Этому правительству было суждено уйти. Я предлагал произвести изменения в составе правительства, премьер не согласилась. А граждан не интересует персона главы правительства, им нужны результаты.

Мы вступаем в очень важный этап, когда люди больше не хотят слышать о геополитике, что один с румынами, а другой с русскими. И если новое правительство обеспечит результаты, которых ждет народ, вне зависимости от того, кем оно будет предложено и кто будет его поддерживать в парламенте, люди это оценят.

О возможных последствиях

– Политическое руководство партий, вошедших в Блок ACUM, настроено на проведение досрочных выборов и изображают из себя политических жертв. Они надеются, что после этого их положение улучшится. Ведь Санду и Нэстасе лишились и депутатских мандатов, и постов в правительстве. Да и некоторые непарламентские партии рассчитывают, что после досрочных выборов снова окажутся в креслах депутатов. Я категорически против досрочных выборов. Это значительные дополнительные расходы, и люди устали от постоянных избирательных кампаний.

Отставка нынешнего правительства – не катастрофа, как это пытаются представить в Блоке ACUM. Они пугают, что не будет внешнего финансирования. Ничего подобного! Партнеры по развитию уже высказали свое мнение. Их основной посыл: они поддерживают не конкретную персону, а страну. Если следующее правительство будет работать на благо страны, соблюдать уже подписанные соглашения, продолжит реформы, поддержка будет.

О сценариях выхода из кризиса

– Первый сценарий – формирование новой коалиции ПСРМ – ACUM. Коалиция социалистов с ДПМ даже не рассматривается. Время есть, но его немного. Закон отводит на формирование нового правительства три месяца, но мы не можем так долго ждать: идет зима, есть множество проблем, которые необходимо решить. Считаю реальным срок для формирования следующего правительства конец ноября – начало декабря.

Второй сценарий, если коалицию с ACUM создать не удастся, – президент берет всю ответственность на себя и предлагает премьера-технократа и политически неангажированных министров-профессионалов. Уверен, что за это проголосует и оппозиция без создания какой-либо коалиции. Пусть это будет миноритарное правительство, которое сосредоточится на решении социальных и экономических проблем.

Нужно сделать все, чтобы избежать досрочных выборов. Но если мы увидим, что дело идет к этому, то считаю, что нужно совместить президентские выборы, которые состоятся в октябре-ноябре, и досрочные парламентские. Это позволит сэкономить 40-50 млн леев.

Уверен: то, что произошло – к лучшему. Хуже не будет, не сомневаюсь: будет лучше. Если удастся сформировать новое правительство в рамках коалиции, или по предложению президента, и это правительство получит поддержку парламента, через несколько недель люди почувствуют положительные сдвиги.