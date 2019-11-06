Причиной послужило предстоящее 225-летие со дня рождения Пушкина.

В ходе дискуссий директор российского Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев обратил внимание Владимира Путина на состояние домов-музеев поэта в Кишиневе и Гурзуфе. По мнению чиновника, если не выделить средств на их реставрацию, они могут исчезнуть.

«Что касается тех объектов, которые находятся за границей: у нас сейчас за границей – в Молдове находится музей. С властями Молдовы переговорим, мы даже готовы оказать им финансовую помощь по приведению пушкинских мест в порядок», – ответил президент Российской Федерации.

В 2011 году рядом с домом-музеем было построено многоэтажное здание, что не лучшим образом отразилось на состоянии памятника, а в 2017-м на него упал рядом растущий дуб. Так что капитальный ремонт надо бы по большому счету было проводить еще несколько лет назад. Но внимание и обещание помощи на столь высоком уровне оставляет надежду, что знаменитый музей не разделит участь множества исторических памятников Молдовы, уже канувших в Лету.

Виктор Лазар