Менять тарифы до повышения пенсий и зарплат – несправедливо по отношению к жителям столицы.

Кандидат от ПСРМ на должность примара муниципия Кишинев заявил, что не допустит увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте и будет инициировать повышение компенсаций. Он также категорически против изменения стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.

«Я не позволю отменять компенсации на транспорт, тепло, вывоз мусора и воду. Я не понимаю, почему мой оппонент выступает за отмену этих выплат, зная, что многие жители столицы имеют очень маленький доход или лишены его вовсе. Предоставление компенсации за проезд – это инициатива моя и моей команды, и данные компенсации будут сохранены и расширены. Мы предоставим эти возможности и для жителей пригородов», – отметил Ион Чебан на брифинге для прессы.

«Говорить сегодня о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте – невозможно. Позволить сделать это до повышения пенсий и зарплат – несправедливо по отношению к гражданам. Люди и так едва сводят концы с концами, а впереди зима, когда счета будут ещё выше. Сегодня муниципальный совет оказывает поддержку 77 тысячам жителей, предоставляя им помощь для поездок в общественном транспорте. Это люди, у которых нет денег даже на самое необходимое. Мы не готовы платить больше за проезд в общественном транспорте. По крайней мере до тех пор, пока не будут соблюдены два главных условия: пока эти повышения не будут приведены в соответствие с пенсиями и зарплатами людей и пока перевозчики не станут предоставлять пассажирам действительно качественные услуги. В некоторых странах поездки на общественном транспорте бесплатны. А у нас пытаются еще больше залезть в карман граждан. Я этого не позволю! Политика должна быть в первую очередь направлена на интересы людей. А остальное мы решим», – заявил Ион Чебан.

Впервые кандидат от ПСРМ объявил, что для всех категорий бенефициаров путем пересчета будет увеличена компенсация расходов на отопление с 40% до 60%. В эту категорию войдут молодые семьи, ежемесячный доход которых не превышает 5000 леев.

«В настоящее время этой льготой пользуются пенсионеры, одинокие матери, многодетные семьи, семейные врачи, учителя, проживающие в городе. На специалистов из пригородов эти компенсации не распространялись, но я найду возможность включить их в эту программу. В примэрии Кишинева есть финансовые ресурсы, и я выступлю с инициативой предоставления пенсионерам ежемесячной помощи в размере 100 леев», – сказал Ион Чебан. Кандидат объявил, что инициирует предоставление 25-процентной финансовой поддержки молодым людям, обращающимся в государственные жилищные проекты. «Молдова, и в частности Кишинев, переживает демографический кризис, и мы должны сделать все возможное, чтобы мотивировать молодежь не покидать страну», – сказал Чебан.

Во время брифинга Чебан подчеркнул, что в течение нынешней кампании не атаковал ни одного своего оппонента и не собирается этого делать. Однако он отметил, что не может быть равнодушным ко всем ложным обвинениям, выдвинутым его противником, и попросил его публично опровергнуть все клеветнические заявления. «Я провел честную кампанию и заявлял, что буду уважать закон. Тем не менее, мой оппонент продолжает выдвигать против меня ложные обвинения, которые наносят урон моей чести, достоинству и профессиональной репутации. Я надеялся, что это прекратится, но вижу, что это не так. Все обязаны отвечать за то, что они говорят, особенно министр, который не должен опускаться до сплетен. Я прошу его опровергнуть клевету, высказанную в мой адрес, и сделать это публично. Я написал предварительный запрос, который лично отправлю своему оппоненту. В противном случае мы встретимся в суде», – заявил кандидат-социалист.

Чебан напомнил, что в прошлом году суд заставил контр-кандидата заплатить 1 лей за клеветнические высказывания, озвученные в ходе избирательной кампании. Ион Чебан заявляет, что на этот раз он будет просить гораздо большую сумму. «Если в прошлом году я просил в качестве компенсации 1 лей, то на этот раз я буду требовать стоимость машины, которую он приобрел в этом году, и передам эти деньги вспомогательной школе для создания лучших условий детям с ограниченными возможностями. Если министр внутренних дел не приложил никаких усилий, чтобы выяснить, кто фигурирует в этих аудио и видеозаписях, то это сделаю я. Я направлю запрос в Генеральную прокуратуру по этому поводу», – заключил Ион Чебан.