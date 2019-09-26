Большинство населения Молдовы доверяет Игорю Додону.

Согласно исследованию, более половины населения – 54,8% – испытывает доверие к Игорю Додону. На втором месте – премьер-министр Майя Санду с 31,5% доверия. Следом – глава МВД Андрей Нэстасе с 26,3% и председатель парламента Зинаида Гречаный с 22,7%. Кроме того, возглавляемая Игорем Додоном администрация президента входит в топ государственных учреждений, которым граждане доверяют больше всего. О своем доверии институту главы государства заявили 54,1%. Больше доверия граждане испытывают только к церкви – 63,2%. А если бы в это воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 42,9% от числа определившихся с выбором граждан. Согласно исследованию, в парламент также прошли бы: партия «Действие и солидарность» с 22,6%, платформа «Достоинство и правда» с 10% и Демократическая партия с 9,4%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог. Кроме того, пропрезидентская ПСРМ является безоговорочным фаворитом народного доверия. Из всех политических партий страны граждане доверяют больше всего социалистам – 48,7%.

В опросе приняли участие 1189 респондентов из 88 населенных пунктов страны. Опрос был проведен с 11 по 20 сентября 2019 года. Погрешность составляет +3,0%.