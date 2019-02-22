В Молдове открылся сезон охоты на троллей

Руководство избирательного блока ACUM отправило в Центризбирком письмо, где требует исключить из предвыборной кампании Демократическую партию. Основание – использование незадекларированных двадцати тысяч долларов на агитацию в социальной сети Facebook в пользу ДПМ.

На минувшей неделе администрация соцсети заблокировала 168 профилей и 28 страниц, освещавших внутреннюю политику нашей страны. «Учитывая приближающиеся в Молдове выборы, мы решили объявить людям о предпринятых нами действиях и фактах, которые известны нам на данный момент», – объясняют свои действия администраторы Facebook в пресс-релизе. Столь неординарный шаг был сделан с подачи сотрудников молдавского приложения Trolless. Они уже три года в социальных сетях отслеживают мотивированных властью пользователей.

В релизе особо отмечается – распространением не вполне соответствующей реальности информации занимались и члены кабинета министров. Правительство отреагировало весьма оперативно, и тоже в Facebook. «Государство обязано сохранять границу между борьбой с фейковыми новостями и обеспечением свободы выражения граждан», – говорится в комментарии на странице в социальных сетях. Также чиновники отмечают, что в государственных структурах работает свыше двухсот тысяч человек, и всех их контролировать кабмин не в состоянии. Надо понимать, обманщиков-проходимцев в исполнительной власти выявлять никто не собирается.

Как бы администрация Facebook не старалась снизить накал предвыборных страстей в Молдове, интернет-пространство страны полнится новыми фейками, что в обычной лексике зовется недостоверной информацией. В социальных сетях появилось видео, где женщина, отдаленно напоминающая Майя Санду, идет по улицам Мюнхена, взявши за руку другую даму. Таким вбросом сопредседателя избирательного блока ACUM решили выставить сторонницей нетрадиционной сексуальной ориентации. Санду, разумеется, поддалась на провокацию, организовала пресс-конференцию, где заявила: «После того, как были рассекречены тролли, режим перешел на более примитивные методы. Демократы сфабриковали видео, с помощью которого хотят доказать, что я лесбиянка. Я не лесби и никогда ею не была, к сожалению троллей и их хозяев. Более того, это вранье плохо сфабриковано. Видео снято в Мюнхене, где я не была никогда. Это вранье направлено не только против меня, но и против граждан, которые должны принять важное решение через несколько дней».

Майя Санду даже обвинила демократов в том, что они используют методы Кремля. «В таких условиях выборы в Молдове похожи на выборы в Российской Федерации, результаты которых не признает международное сообщество», – объявила Санду. Ей в социальных сетях ответил бывший советник президента Марк Ткачук. «Эта аналогия не работает. Во всяком случае, в отношении режима, который сам по себе довольно комичен и простоват, а система власти, существующая в России, кажется простому молдавскому обывателю огромным шагом вперёд в сравнении с Молдовой… Умножать молдавское зло посредством его сравнения с Россией, это битый, неработающий прием на молдавском политическом рынке, выдающий одну единственную цель – понравиться не собственному народу и обществу», – написал Ткачук.

Вор громче всех кричит: «Держи вора!»

Юлия Семенова, председатель Ассоциации русскоязычных журналистов:

– Ничего удивительного, что «ярые борцы с кремлевской пропагандой» оказались троллями. Рада, что их вычислили, потому что царьки и их прислуга в нашей стране чувствуют себя безнаказанными, а тут хоть что-то. Пусть теперь привлекают к суду Цукерберга (основатель Facebook, ред.), если считают, что их, белых и пушистых, несправедливо наказали.

Я не поклонница Майи Санду, но ребята-демократы перегнули палку, пытаясь теперь повесить на нее и свой прокол с соцсетями. Поясняю: глава молодежной организации ДПМ Ион Харгел, зарегистрировав в Facebook новый аккаунт (после того, как вместе с другими аккаунтами троллей был удален его старый), сразу же написал, что удалены только профили и страницы, «неудобные для Майи Санду и Андрея Нэстасе», потому что «сторонники блока ACUM» есть в лондонском офисе FB. Бездарная попытка оправдаться! Может, сторонники ACUM и есть в лондонском офисе, но вряд ли они будут рисковать местом работы ради молдавских политиков! Те, кто готовы это сделать, здесь остались жить. То есть, распространяется очередной фейк, урок прошел даром.

Ну, а заявление правительства просто позабавило. Истеблишмент и в самом деле вряд ли знает, чем занимаются, сидя у компьютеров, верноподданные. Но вот заверения в поддержке борьбы с фейковыми новостями – это круто! Наверное, не смотрят местное телевидение, где таких новостей пруд пруди.

Есть серьезный повод для снятия ДПМ с выборов

Алексей Тулбуре, политический аналитик:

– Тот факт, что Facebook заблокировал 168 страниц и аккаунтов, многие из которых управлялись госслужащими, которые атаковали оппозицию и восхваляли Демпартию, с моей точки зрения, является прямым доказательством использования ДПМ админресурса. Есть серьезный повод для снятия этой партии с выборов. Ярким примером грязного, гомофобного, ксенофобного фейка являются информация, вброшенная Демпартией, о том, что Майа Санду лесбиянка. Это ложь. И за это должны ответить авторы и исполнители этой атаки. Независимая прокуратура уже бы допрашивала тех, кто это вбросил в соцсети. У нас правоохранители защищают не закон, а мафию. Есть все основания считать эти выборы не соответствующими международным стандартам.