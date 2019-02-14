Правящая коалиция трудоустраивает своих сторонников

Первое пленарное заседание парламента в этом году 7 февраля было по большей части посвящено кадровым вопросам. Накануне выборов лидеры правящей коалиции расставляли на значимые государственные должности своих людей.

Десять лет спустя…

Анатолия Загородного выдвинули на пост главы Национального агентства разрешения споров. Эта организация призвана решать проблемы, возникающие при проведении госзакупок. В аппарате агентства работают семь человек. Парламентское большинство одобрило кандидатуру выдвиженца, попавшего в законодательный орган по спискам Партии коммунистов, а потом перешедшего к демократам. Постановление о назначении Загородного главой Национального агентства разрешения споров зачитывал другой бывший член ПКРМ, председатель Юридической комиссии по назначениям и иммунитету Сергей Сырбу. «То, что здесь предатели представляют предателей, мы уже поняли. Я повторю вопрос: сертификат о неподкупности есть у него?» – поинтересовался у докладчика Владимир Воронин. Сырбу заверил, что у кандидата с документами все в порядке. Председатель ПКРМ не зря интересовался степенью неподкупности бывшего однопартийца. Загородный был в числе людей, по инициативе которых в 2009 году Гостиничный комплекс «Кодры» был передан за символическую сумму Владу Плахотнюку. Тогда Владимир Воронин предпочел к этому факту не привлекать внимание, теперь же, спустя десять лет, задался вопросом: насколько честен бывший однопартиец? Поздновато.

Лупу дали «хлебную» должность

А вот экс-председателя Демократической партии правящая коалиция устроила в Счетную палату, в качестве ее главы. Кандидатуру соискателя должности народным избранникам представлял… Анатолий Загородный. Владимир Воронин не удержался и задал вопрос экс-спикеру парламента: «Господин Лупу, вы рассказали, что будете руководствоваться законами и соответствующими инструкциями. А как будете реагировать на распоряжения со стороны?» Новый глава Счетной палаты заверил своего бывшего партийного руководителя, что единственным руководством к действию для него станут постановления парламента. Ранее Мариан Лупу был дважды кандидатом на пост президента страны. Председателя Счетной палаты назначают на пять лет, так что экс-спикер в ближайшие годы, несмотря ни на какие политические перипетии, будет пребывать на очень «хлебной» должности.

Унтилэ будет устанавливать цены на газ

Без каких-либо дискуссий экс-председатель Счетной палаты Вячеслав Унтилэ назначен председателем Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). До того, как пойти в политику, чиновник был главой столичного ГАИ. В декабре прошлого года «по личным причинам», раньше срока, подал в отставку директор НАРЭ Тудор Копач. Его на эту должность назначили в 2017-м. Следом за ним потянулись и остальные директора агентства. Редкое для наших мест явление – чиновники массово по собственному желанию оставляют престижную работу. На их место правящая коалиция назначила в минувший четверг депутата парламента от Народно-европейской группы Еуджена Карпа, карьерного дипломата; его однопартийца, народного избранника Штефана Крянгэ и бывшего министра экономики Октавиана Калмык. Срок службы в НАРЭ – 6 лет. Чиновники за свое будущее пока, как и Мариан Лупу, могут не беспокоиться. Хотя профессионализм многих из них под большим вопросом.

Есть еще четыре агентства, подчиненные непосредственно правительству, множество госпредприятий, на всех демократов и их союзников должно хватить должностей.

Александр Чудак