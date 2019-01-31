На прошедшей неделе президент Молдовы принял участие в традиционном дипломатическом приеме, который организуется главой государства по случаю зимних праздников

А в минувшие выходные дни президент вместе с прославленным российским шахматистом, депутатом Госдумы РФ Анатолием Карповым побывали в городе Бельцы, где прошел чемпионат Молдовы по шахматам среди команд кадетов. В первый день текущей недели глава государства принял участие в церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Символ трагедии и боли

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в церемонии поминовения 6 миллионов евреев, уничтоженных в годы Второй мировой войны, среди которых 350 тысяч были убиты на территории Молдовы.

74 года назад советские войска освободили лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим), где нацисты жестоко истребили миллионы людей, а этот день – 27 января – решением ООН был объявлен Международным днем памяти жертв преступлений геноцида.

Президент отметил, что трагедия Холокоста стала символом трагедии и боли, невиданной жестокости и полного презрения к человеческой жизни.

«Уважая память, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны больше повториться. Это наш общий долг и, без преувеличения, самая важная и актуальная задача мирового сообщества», – подчеркнул глава государства.

Президент с сожалением заметил, что мы и сегодня сталкиваемся с попытками разделить общество по национальному, расовому и религиозному признаку, с проявлениями антисемитизма, русофобии, агрессивного отношения к другим народам, культурам и традициям. «Мы обязаны устранять эти угрозы, совместно защищать мир и свободу людей, право государства и народов на выбор своего пути развития», – заявил Игорь Додон.

Президент напомнил, что во время визита в Государство Израиль в декабре 2018 года получил многочисленные обращения со стороны евреев-уроженцев Молдовы, которые попросили помочь в благоустройстве территории еврейского кладбища в Бельцах, и пообещал приложить усилия для выполнения этих работ. Кроме того, было отмечено, что Администрация президента окажет полную поддержку в строительстве Музея истории евреев Молдовы.

В то же время Игорь Додон в скором времени выдвинет ряд законодательных инициатив о полном запрете пропаганды фашизма в Республике Молдова и привлечении к ответственности тех лиц, которые продвигают такие идеи.

Над схваткой

На традиционном дипломатическом приеме, который организуется главой государства по случаю зимних праздников, в приветственной речи Игорь Додон коснулся темы перегруженной внутренней повестки дня и, в первую очередь, предстоящих 24 февраля парламентских выборов. Президент упомянул также намеченные на 19 мая выборы башкана Гагаузской автономии и запланированные на июнь всеобщие местные выборы.

Глава государства подчеркнул, что не исключает возможности проведения уже в этом году досрочных парламентских выборов, если не будет создано парламентское большинство. «Обратил на это внимание потому, что вероятность создания альянса между любыми из формирований, которые войдут в парламент, очень мала», – уточнил Игорь Додон.

В то же время глава государства считает, что принял необходимое и правильное решение отказаться от предвыборной гонки в ситуации, когда весь аппарат государственного управления глубоко политизирован. «Полагаю, что институту президентства следует быть беспристрастным, а глава государства должен оставаться над схваткой», – отметил Игорь Додон.

Президент подчеркнул также, что в последние годы президентура впервые обрела статус высшей легитимности в восприятии граждан, чему способствовало всенародное избрание президента прямым голосованием. «Этот факт обязывает меня как с моральной, так и с политической точки зрения принимать на себя роль арбитра и посредника в случае любых послевыборных сценариев, особенно если ситуация будет развиваться в сторону досрочных парламентских выборов», – заявил Игорь Додон.

В то же время президент сказал, что хотел бы увидеть по результатам этих выборов появление единого и прочного парламентского большинства, которое сформирует совершенно новое, более ответственное, ориентированное на социальные программы правительство.

«Это могло бы способствовать выстраиванию сбалансированных международных отношений как с Западом, так и с Востоком, твердо сохраняя статус нейтралитета. В то же время это позволило бы вернуть Республику Молдова в естественное русло осуществления качественных реформ, которые так необходимы для стимулирования социально-экономического развития страны», – подытожил Игорь Додон.

В соответствии с волей народа

Также на прошедшей неделе глава государства провел встречу с послом Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангелой Ганнингер.

Стороны провели обмен мнениями относительно ситуации во внутренней и внешней политике страны, подчеркнув открытость в вопросе интенсификации стратегического двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено начавшейся сегодня в Республике Молдова предвыборной парламентской кампании. Игорь Додон отметил важность этого голосования для будущего нашей страны, а также интерес к проведению корректных, свободных и демократических выборов. Президент подчеркнул, что не будет участвовать в политической борьбе за депутатское кресло в парламенте, а сконцентрирует свои усилия на реализации стратегических задач страны во внутренней и внешней политике. Глава государства выразил признательность внешним партнерам, международным организациям, которые делегировали своих наблюдателей для мониторинга предвыборной кампании.

«Я приложу все усилия для того, чтобы по итогам выборов был сформирован новый парламент и правительство в строгом соответствии с волей народа Республики Молдова», – подытожил президент.

За справедливые и транспарентные выборы

Еще одну рабочую встречу президент Республики Молдова провел с послом США в РМ Дереком Хоганом. Во время встречи стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы внутренней и внешней политики нашей страны. Особое внимание было уделено предстоящим 24 февраля парламентским выборам. В частности, глава государства изложил господину послу причины своего неучастия в предвыборной гонке. «Считаю, что Администрация президента должна быть в стороне от электоральных процессов, чтобы сосредоточиться на решении актуальных проблем молдавского государства», – отметил глава государства. Игорь Додон подчеркнул, что 25 января в Молдове официально стартовала агитационная кампания, поэтому президент воздержится от заявлений на предвыборную тему как в медийном пространстве, так и в ходе встреч с гражданами страны.

Президент заявил послу США, что главным итогом предстоящих выборов должна стать внутренняя и международная легитимность будущего парламента и правительства, поэтому необходимо приложить все усилия для проведения справедливых и транспарентных выборов.

В завершении встречи Игорь Додон подтвердил готовность активно развивать стратегический диалог между двумя странами в интересах обоих государств.

По приглашению главы государства

В минувшую пятницу президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с прославленным российским шахматистом, международным гроссмейстером, чемпионом мира Анатолием Карповым, который посетил Республику Молдова по приглашению главы государства.

Игорь Додон и Анатолий Карпов обсудили перспективы продвижения и развития шахмат в Молдове. Президент поблагодарил гроссмейстера за поддержку в этом деле и рассказал о высоких темпах популяризации интеллектуальной игры в нашей стране.

«В частности, я в качестве президента Шахматной федерации Молдовы добился открытия профильных ассоциаций в каждом районе. Сейчас ведется работа по внедрению шахмат как обязательной дисциплины в начальных классах», – отметил глава государства.

Для высокого гостя была проведена экскурсия по зданию Администрации президента – в частности, был показан зал заседаний первого парламента Республики Молдова и президентская библиотека.

По завершении встречи Игорь Додон и Анатолий Карпов отправились в Кишиневский шахматный клуб, который был открыт в 1985 году благодаря активной поддержке со стороны Анатолия Карпова. Гость пообщался с юными шахматистами и пожелал им успехов на национальных и международных соревнованиях.

Отметим, что шахматные школы Карпова открыты в 32 странах, в его честь названы улицы городов во многих странах мира. В связи с этим Игорь Додон на правах президента Шахматной федерации выступил с инициативой об открытии в Кишиневе Шахматной школы имени Анатолия Карпова. Глава государства также пригласил гроссмейстера на открытие будущей школы уже осенью текущего года.

А в минувшие выходные дни президент Игорь Додон вместе с Анатолием Евгеньевичем Карповым отправился в город Бельцы, где проходил чемпионат Молдовы по шахматам среди команд кадетов. В первенстве принимали участие 30 детских команд из большинства районов страны.

Глава государства выступил на церемонии открытия и пожелал будущим чемпионам удачи. Президент также отметил, что в Бельцах существуют давние шахматные традиции, еще в советские времена город вырастил много выдающихся шахматистов.

Пользуясь тем, что на состязания приехали представители многих районов Молдовы, Игорь Додон вместе с Анатолием Карповым передали им по 10 комплектов шахмат и другой спортивный инвентарь, необходимый для успешного развития районных клубов.

Наталья Киркэ