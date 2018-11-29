«Я встретила мужчину, который может прикрыть мою хрупкую спину»

(на фото кадр из сериала «Анютино счастье») принесли Дарье немалую популярность и подарили массу поклонников.

Популярной актрисе часто приходится играть роли в мелодрамах, где у ее героинь не самая завидная судьба. Впрочем, и в обычной жизни Дарьи был не самый простой период. Но сейчас все изменилась в лучшую сторону. В беседе с нами актриса рассказала об опасных трюках, интимных сценах и романах с актерами.



— Дарья, вы хорошо известны по ролям в разных мелодрамах. Но я слышала, что совсем недавно вы закончили сниматься в боевике. Как вам новый опыт?

— Жанр для меня, конечно, незнакомый, и роль у меня такая, в кожаных штанах (улыбается). Молодая девочка замужем за офицером, едет его спасать. Трепещу в ожидании того, что получилось. Тем более во мне это есть, мне всегда хотелось сыграть что-то темпераментное. На пробах меня сразу спросили, умею ли я драться. Я ответила: «Конечно, умею». У нас были трюковые сцены, меня учили, как правильно обращаться с оружием. Также я делала трюк: меня свешивали за шею с крыши во время сцены драки. Я отказалась от каскадера и решила сама попробовать, потому что для меня это было очень интересно.

— Можно сказать, что у вас был трюковой опыт в сериале «Пока станица спит», где вы скакали на лошади…

— Это было феерично: я поначалу падала с коня, улетала. Причем когда ты учишься, то носишь специальные тренировочные штаны, а когда снимаешься — обтягивающее корсетом платье, на голове шиньоны и косы. Но как не запутаться во всем этом на лошади? (Улыбается.) Причем у животного был свой характер, оно могло вдруг понестись. Поэтому для меня этот опыт был неким преодолением себя. А в другом сериале меня выкидывали из поезда. Это был настоящий поезд, и на маленькой скорости я прыгала из вагона. Конечно, это было страшно, потому что трюковые сцены зачастую непредсказуемы. Однажды в фильме «Анютино счастье» со мной в паре играл каскадер, который случайно промахнулся и рассек мне нос и бровь. Я истекала кровью по-настоящему, даже грим не понадобился. Причем гримеры судорожно начали вспоминать, глядя на экран, делали ли они мне бровь? (Смеется.) Они просто видели, что течет кровь. И эту сцену в итоге оставили.

— А сами гримеры никогда не портили вашу внешность?

— Меня нередко так красят, что я становлюсь старше лет на тридцать. Однажды плойкой мне прижгли лоб, а потом в кадре пытались это замазать. Волосы тоже портятся, конечно. Помню, меня красили в блондинку, полностью выбеливали волосы. Цвет получился красивый, но уход за прической — очень сложный. Я еле дотерпела, чтобы вернуть свой цвет. Пришлось потом коротко постричься, хотя волосы были до пояса. Я, конечно, пожалела, что на это пошла. Меня агент так ругала потом, я ведь еще ни с кем не посоветовалась, решила показать, какая крутая, а в итоге никому лучше не сделала. Хотя поначалу очень радовалась: мне казалось, что я поменяла свою жизнь в корне.

— Как вы относитесь к откровенным сценам в кино?

— Я очень часто думаю над этим вопросом, потому что профессия у нас иногда того требует. Я, например, смотрела фильм «Саранча», где Паулина Андреева предстала полностью обнаженная и ее героиня занималась любовью. Я, наверное, на это бы не пошла, потому что мне сразу представляются мама и папа на премьере, бабушка и дедушка, то есть военная семья старой закалки, которая сидит и смотрит, как их дочка и внучка показывает обнаженное тело, да еще и в кадре занимается сексом. Когда я это представила, я поняла, что меня выгонят из семьи, от меня отрекутся (смеется), папе будет стыдно. Сразу вспоминается, как мне предложили еще и сняться для мужского журнала…

— Ну, это, наверное, совсем не страшно?

— Там для каждой обложки была своя концепция, я должна была сниматься в трусиках и прикрывать грудь. Я не боюсь предстать в белье, но сам факт, что ты снимаешься в таком журнале, — это как-то не очень. Помню, у нас одна девушка из Щукинского снялась в подобном журнале, информация разнеслась по всему учебному заведению, и за ней закрепилась слава девушки легкого поведения. Я все-таки окончила театральный вуз, я не могу на такое пойти, хотя меня периодически раздевают в кино. Но максимум — это когда грудь видит мой партнер, бедный (улыбается). Однажды меня снимали полностью обнаженной сзади. Но это выглядело очень красиво, сквозь дымку.

— Дарья, вы девушка незамужняя и, конечно же, купаетесь в мужском внимании. Как оно сейчас проявляется в вашей жизни?

— Личная жизнь у меня была всегда активной (смеется). И мне приписывали даже романы с артистами, с которыми я ни разу не пересекалась. Конечно, я безумно счастлива, что нравлюсь мужчинам, что они ухаживают за мной, — это очень приятно. Но всегда хотелось встретить своего мужчину, единственного. Он есть в моей жизни, но инкогнито. Я с ним не выходила в свет, не показывала. Мы пока не афишируем наши отношения. Он не артист, другой крови вообще. Так получилось, что в моей жизни мужчины всегда были актерами, и я, наглотавшись, решила, что больше с ними не буду встречаться. Я молилась, просила у Господа опоры — послать мне мужчину, который просто прикроет мою хрупкую спину. И не я уже буду заботиться о мужчине, становиться ему мамой, как обычно, а он для меня что-то сделает. И случайно я встретила такого человека, который обо мне заботится. Я каждый день благодарю Бога, что он у меня есть. Я очень счастлива, и никакой артист с ним не сравнится. Я уже все актерские подкаты знаю наизусть, меня уже от них подташнивает. Какими бы симпатичными, харизматичными актеры ни были, они все, и это я уже неоднократно доказала, подвержены вранью. Невольно, сами того не подозревая. Они непостоянны, в актерах нет опоры и никогда не будет, они также чаще всего неверны.

Роман со звездой фильма «Обитаемый остров» Василием Степановым стал для Дарьи настоящим испытанием. Сейчас бывшие возлюбленные предпочитают не общаться.

— Я так понимаю, что серьезные и довольно драматичные отношения с актером Василием Степановым вас многому научили?..

— Я Васе очень благодарна, хотя раньше из-за черного пиара столько рыдала. Благодаря истории с Васей обо мне теперь столько все знают (смеется). Я о нем ни одного плохого слова не говорила, в отличие от него и его семьи. Я всегда его защищала. Он научил меня быть сильной, он прибавил мне огромный багаж опыта. Я лет на пять с ним повзрослела, но поняла, что больше не хочу переносить подобные отношения, хотя и могу выдержать такое испытание.

— Я знаю, что во время отношений со Степановым вы его постоянно опекали, многое брали на себя…

— Да, так и было. Я оказалась таким «мужиком» в отношениях. Мама мне всегда говорила, что это я виновата, мол, сама позволяю. С Васей как-то повелось, что я могу быть мужиком, хотя внешне — такая милашка. И все удивлялись: мол, почему так, ведь Вася такой бугай? Я с ним почти всегда рядом находилась, поскольку работала еще и его агентом, а он ни с кем больше не общался. Куда бы мы ни приезжали, он вел себя как маленький ребеночек. Я ему: «Вася, сюда, Вася — не ходи туда». И он слушался. Уже до такого доходило.

— Сейчас вы общаетесь?

— Еще до того, как меня начали поливать грязью в передачах и журналах, он мне звонил, потому что ему было некому набрать, не было друзей. Но после того, как он пришел на передачу к Борису Корчевникову, и после того, что устроил там, он упал в моих глазах. Хотя до этого вроде был неплохим человеком. Я ему об этом прямо в программе и сказала, мол, он прячется за мамину юбку. Сколько сделала для него моя семья, сколько было в него даже денег вложено, которых у нашей семьи почти не было! И я не работала, стипендия была тысяча рублей. И после этого человек сидел в шоу и поддакивал каждому лживому слову… Это, конечно, было очень тяжело слышать. Поэтому, когда он потом позвонил, я сказала, что больше его поддерживать не буду и чтобы он больше мне не звонил. Я люблю того Васю, который был когда-то, а это уже не мой Вася, он стал кем-то другим. Несмотря на наличие проблем со здоровьем, тот Вася был человеком. Но потом сломался перед своей мамой. Так что я отрезала все концы.

— До сих пор у многих на слуху история, что якобы Василий выпрыгнул из окна, пытаясь покончить с собой из-за отсутствия съемок. Что произошло на самом деле?

— Он никуда не выпрыгивал. Когда я услышала эту новость с утра от первого позвонившего мне журналиста, я подскочила, у меня затряслись руки, начала тут же думать, кому мне звонить и куда бежать, чтобы узнать, правда это или нет. И я набрала нашему общему другу, который смог выяснить. Оказалось, что там все нормально, Вася жив-здоров, и ничего не случилось. Он просто вышел на крышу за кошкой, кто-то увидел это, вызвал «скорую» зачем-то, и раздули историю из ничего. Просто весь подъезд знает, что Вася болеет, видимо, решили подстраховаться. Причем мне приписывали, что я не только его подтолкнула на этот шаг, но сама его чуть ли не столкнула. В Интернете был такой бред! Даже Федор Сергеевич Бондарчук испугался за Васю — мы с ним общались по телефону, хотя никогда до этого не созванивались.

— Что говорит ваш нынешний избранник по поводу всего вами пережитого?

— Он меня поддерживает и говорит, что эта ситуация привнесла в мою жизнь и нужные вещи. Он просто мудрый, многих артистов знает.

— Можно ли говорить о том, что у вас есть планы создать семью и стать мамой?

— Конечно, есть. Все будет, всему свое время…

Ульяна КАЛАШНИКОВА.