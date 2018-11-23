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Газета "Кишиневские новости"

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Расторгнуть брак поможет нотариус

Расторгнуть брак поможет нотариус
23 ноября
19:36 2018
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В Молдавии теперь можно развестись с помощью нотариуса. Законодательно закреплена норма, дающая нотариальным конторам такое право. Проект закона прошел уже второе чтение.

Добавление бракоразводных полномочий нотариусам связано с загруженностью судебных инстанций и загсов другими функциями. Развестись через нотариуса можно в случае обоюдного согласия супругов. Достаточно подать заявление, на основе которого в присутствии обоих супругов или одного из них, при наличии подтверждающего согласие документа, брак расторгается. Параллельно через нотариуса можно урегулировать все споры по воспитанию несовершеннолетних детей и опекунству над ними. Но, конечно, лишь в том случае, если эти вопросы не вызывают у супругов споров. Нотариус при этом обязуется занимать нейтральную позицию при обсуждении спорных вопросов.

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