Встретить Сурганову «не было времени»…

Воссоединения Дианы Арбениной и Светланы Сургановой ждали, без сомнения, с замиранием сердца большинство из поклонников «Ночных Снайперов», заполнивших до отказа огромный спорткомплекс на юбилейном концерте группы по случаю пройденной «первой четверти» творческого пути, т.е. 25 лет.

Четверть, как известно, категория школьная. Стало быть, выражаясь школьной терминологией, музыкант, поэт и певица Арбенина намекала, видимо, как минимум на две вещи. Первая: век живи — веки учись. А вторая: значит, будут еще три четверти? По банальным физиологическим причинам вряд ли мы так же бурно отметим 100-летие «Ночных снайперов», но до 50-летия группы реактивная Диана дотянуть обещала. Тем более что для рокеров такая круглая дата в творчестве — вещь уже практически обыденная. Так что сейчас, выходит, середина и самый разгар пути.

И на этой переломной середине пути боль тысяч поклонников, до сих пор льющих слезы по утраченной 15 лет назад «классической» конструкции «Снайперов» в виде тандема Арбениной и Сургановой, наконец была слегка подлечена целительным бальзамом, хотя и в гомеопатической дозе. Бальзам назывался «Солнце» — трек с альбома 1999 года «Детский лепет», когда «Снайперы» только готовились к перевоплощению в громкую гитарно-барабанно-синтезаторную рок-банду, еще не сокрушили все хит-парады страны «31-й весной», а очень нежными девичьими голосами и меланхоличными акустическими переливами гитары и скрипки созерцали мир вокруг себя и свое в нем место.



Почти тенью отца Гамлета за полупрозрачным занавесом замаячила фигура со скрипкой. Намекая на таинство происходящего, Диана крадучей походкой, будто кошка, стала медленно двигаться с авансцены к кулисе, но на первых же скрипочных аккордах, изданных «тенью», все всё поняли — зал взорвался выстраданным воплем. И, так же крадучись, из кулисы появилась Светлана Сурганова. Салют из конфетти с настоящими залпами фейерверка подчеркнул торжественность и особенность момента. Женщины медленно, словно принюхиваясь, приближались друг к другу, пока «Солнце» восходило над залом в своем музыкальном сиянии.

А дальше случился музыкантский шабаш, несмотря на всю первозданную акустику, наполненный необузданной энергетикой и страстью. Закончилось все братанием (к сожалению, это понятие не имеет в патриархальном русском языке производного и от слова «сестра») на сцене, и объятия былых музыкальных (и только ли музыкальных?) соратниц вновь сорвали крышу почти 20 тысячам зрителей. Сущие обнимашки года! Что-то похожее на то, как Билан и Лазарев пели друг другу «Прости меня», но не так слюняво…

«Ты только пой, пиши и знай, что я всегда где-то рядом», — чувственно напутствовала былую подругу Сурганова и растворилась так же быстро, как и материализовалась. Ностальгические сантименты оказались строго дозированы хозяйкой вечера. И это вторая сторона ее девичьей трепетной натуры — брутальность. Жесткая, прямолинейная, конкретная. Неча, мол, сопли размазывать.

Позже г-жа Арбенина усилила впечатление признанием: «Мы встретились (с Сургановой) прямо на сцене. Так получилось. У меня не было времени, я была на сцене, когда она приехала. Так что мы встретились на сцене и начали играть…» Все, кто это слышал, конечно, опупели: то есть как — начали играть? А репетиция? «А не было репетиции, хотя мы и хотели, — не моргнула Диана. — Это человек (о Сургановой), которого в любое время разбуди, и он сыграет». Так-то! И последним штрихом: «Мы никак не восстанавливали отношения, потому что они у нас как были, так и есть».

У любопытствующих наблюдателей осталось много вопросов. Например: специально ли Сурганова приехала, когда Арбенина уже была на сцене, чтобы избежать дежурных «встречаний-приветов»? Или так вышло? Или они заранее договорились? Мгновенно выветрившаяся летучим эфиром визави увезла свою версию и тайну в безмолвную ночь. Впрочем, какая разница? Это был прелестный реюньон — и как факт музлетописи, и как недосказанная история…

Невероятно бодрящим миксом этой самой брутальности и утонченности, стадионного размаха и салонной богемности был, собственно, и весь юбилейный вечер «Ночных Снайперов». Другим он и быть не мог, что очевидно для всех, кто знаком с творчеством Дианы Арбениной — музыкальным, поэтическим и даже писательским. Было видно и слышно, с каким тщанием, трепетом и смыслом героиня вечера выстраивала плейлист концерта, расставляя режиссерски и драматургически свои песни.

«Самые яркие за 25 лет» и в самом исповедальном исполнении поместила даже на отдельное место в буквальном физическом смысле — под раскидистый абажур, спустившийся с потолка, и на огромный движущийся мост, который поднимался и двигался в разные стороны, приводя в восторг публику, жаждущую не только духовного «снайперского» хлеба, но и зрелища. Ради юбилея и, кажется, впервые за всю концертную историю группы сценография представляла собой гигантское технологическое сооружение с мощной машинерией, что впечатляло не меньше, чем весь набор музыкальных «снайперских» экзерсисов — от убойного хард-рока до нежных акустических баллад.

«Редкая птица», «Травы», «Южный полюс» и, пожалуй, квинтэссенция всего — «Помолчим», в которой бушевала буквально пинкфлойдовская патетика, несмотря на камерность подачи. Эту песню артистка собственноручно сыграла на синтезаторе в луче софита, пока ее дети Марта и Артем сидели на краешке моста, свесив ножки, и мечтательно размахивали сказочной лампой. Во всем этом была трогательная и выразительная метафора связи времен, поколений, ответственности, мечты и любви, и даже у самых язвительных скептиков не повернулся язык поскабрезничать: «Вот и она детей на сцену потащила». Потому что да, есть примеры, над которыми уже все ржут, но в данном случае все было на удивление органично, гармонично и, что называется, в тему. Как и тот же абажур: где-то это выглядит цыганщиной, а где-то — аристократическим салоном…

И, конечно, еще одна фишка вечера, мимо которой нельзя пройти, — не просто выход Григория Лепса, а целый аттракцион на барабанах, который устроил мэтр на пару с барабанщиком группы Александром Аверьяновым в качестве антрэ перед тем, как вокально слиться с Арбениной в мощном дуэте «Очень хотела». Известно, что Лепс обожает постучать по барабанам, но увидеть это на сцене — большая редкость. Диана переживала, что Григорий откажется от затеи, но он был легок на подъем, с удовольствием подписался на авантюру, все вышло самым бодреньким образом и стало прекрасным «алаверды» на выступление Дианы на летнем шоу маэстро с его песней «Берега».

— Я думала, что с каждым годом мне будет легче выстраивать отношения с людьми, с социумом как таковым, — откровенничала г-жа Арбенина в августовском интервью «ЗД» — Но время идет, и все так же тяжело. Я очень сложно себя объясняю. С течением времени я замечаю, что мне уже и разговаривать не хочется. У меня очень мало тех людей, с которыми мне было бы интересно. Я понимаю, что я полная одиночка. Принимать в себе это тоже тяжело. Но в каждом из нас такое количество пустыни и космоса, что это всегда намного интереснее, чем социум…

«Полная одиночка» тем временем собрала 20 тысяч представителей «социума». Артистке и «социуму» было, похоже, интересно общаться, разговаривать друг с другом — ни одной пустой фразы, ни музыкальной, ни вербальной, ни одной бессмысленной реакции, ни со сцены в зал, ни обратно. Всем этим действом артистка сама и опровергла свои уныло-пессимистические рулады. Возможно, натура — артистическая, мнимая, ранимая, противоречивая… «Я редкая птица, я шла и скользила, я не воевала, но я победила…»

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Разумеется, обойма самых громких «снайперских» хитов — от «Катастрофически» до «31-й весны», от «Морячка» до «Роз», от «Цунами» до «Питерской» и новейшего «Инстаграма» — отполировали вечер, словно пиво — водочку. Большая часть этих виршей вышла в свет с альбома «Цунами» — самого «нелюбимого» певицей ее релиза. Ирония судьбы и противоречивость натуры?

«Олимпийский» размах ничуть не преувеличивает заслуги юбиляров и, наверное, соответствует статусу «Ночных Снайперов» в местной рок-индустрии. Под маркой коллектива была создана типичная музыка для масс, но при этом у Дианы Арбениной как у автора нет ни малейшего повода для стыда. Талант, харизма, удачное стечение обстоятельств. В традиционный фундамент любой успешной музыкальной карьеры в случае со «снайперами», наверное, нужно добавить немалую долю упорства.

К своему первому успешному альбому Арбенина-Сурганова сотоварищи шли почти восемь лет, что довольно долго даже по меркам девяностых. «Рубеж» вышел в 2001 году и вывел засидевшуюся в клубах группу на большие площадки, при том что в те времена на местном рок-рынке было, мягко говоря, тесновато. Земфира пожинала щедрые плоды, которые принесла ей пластинка «Прости Меня Моя Любовь», Илья Лагутенко получал жирные комплименты за «Точно Ртуть Алоэ», «Сплин» выпустили «25-й кадр» и давали по всей стране сеансы стадионного караоке. Казалось, все места и форматы в высшей рок-лиге уже заняты, в чем была уверена и музыкальная пресса, которая в массе своей хвалить «Ночных Снайперов» не спешила, несмотря на их прорыв в хит-парады с «31-й весной». «Рубеж» окрестили типичным русским роком, надрывным и несексуальным, однако у Арбениной и Сургановой не было времени читать злобные рецензии, потому как их ждали большие и маленькие города.

С тех пор в отношениях группы и ее поклонников царит завидная стабильность, хотя в самих «Ночных Снайперах» изменилось все, что может измениться. Арбенина и Сурганова как авторы и самодостаточные музыкальные единицы избавились от общества друг друга. Диана Арбенина как первое лицо группы, видимо, поняла, что рок-фурия — должность хоть и веселая, но по-своему проблематичная, поскольку уж очень привязана к молодому блеску в глазах и румянцу на щеках. Но если смена джинсов на платье в наше время происходит относительно безболезненно, то с музыкой всегда сложнее.

У «Ночных Снайперов» не самая длинная дискография, но все альбомы с характером. К тому же тот же «Рубеж» или «Цунами» совсем не похожи, например, на «Бонни & Клайд», на который в свою очередь непохож «Армия 9» или самый свежий «Выживут Только Влюбленные». Критики всегда щедры на термины вроде «оглушительного провала», но вот поклонников у Арбениной меньше не становится, а значит, каждый альбом ее авторства так или иначе принимался теми, для кого, собственно, и был написан.

«Я не хочу заниматься шоу-бизнесом, я в него не верю, — сказала Диана «ЗД» во время презентации слишком художественного по современным меркам клипа на песню «Иди ко мне». — Я хочу заниматься искусством. Песни — не дешевка. И именно поэтому приятно осознавать, что после меня останется что-то хорошее». Звучит, может, и пафосно, но заявление певицы довольно точно отражает ее личный подход к творческому процессу.

Артур Гаспарян, Илья Легостаев