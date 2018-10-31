Парламентское большинство развязало руки судьям

В минувший четверг парламентское большинство вновь вызвало взрыв негодования оппозиции.

В минувший четверг парламентское большинство вновь вызвало взрыв негодования оппозиции.

Депутаты ДПМ приняли в первом чтении законопроект, зарегистрированный в секретариате законодательного органа страны всего 9 дней назад, предусматривающий, что судьи Конституционного суда должны будут проверить конституционность всех законодательных актов, принятых до 1994 года, то есть до утверждения Конституции Молдовы.

Компетенции из воздуха

Депутаты от фракции Партии социалистов заявили, что парламентское большинство решило развязать руки судьям Конституционного суда, значительно расширив их полномочия для того, чтобы они могли делать то, что необходимо власти. По словам социалиста Василия Боли, прецедент был создан летом этого года, когда судьи Конституционного суда признали устаревшим Закон о функционировании языков на территории РМ от 1989 года.

При этом депутат Боля задался вопросом – нормально ли, когда судьи КС сами наделяют себя необходимыми им полномочиями для того, чтобы решить поставленную перед ними властью задачу.

«Это нормально, когда КС сам устанавливает свои компетенции? При этом, когда суд этими компетенциями не обладает, он объявляет то, что ему мешает, неконституционным или дает этому свою интерпретацию, и таким образом необходимые суду компетенции появляются из воздуха, и судьи КС решают поставленную перед ними задачу. У нас судьи КС делают то, что хотят. Но какие-то границы должны существовать, и эти границы прописаны законом», – заявил Василий Боля.

Забота о здоровье людей

На этом же заседании депутаты от фракции Партии социалистов предложили внести в повестку дня законопроект, предусматривающий полный запрет импорта генномодифицированных продуктов. По словам авторов проекта, данная инициатива направлена на заботу о здоровье населения нашей страны, а также на поддержку молдавского производителя, который преимущественно использует натурсырье. Представляя данный проект, его автор – глава постоянной парламентской комиссии по экологии и региональному развитию, депутат-социалист Раду Мудряк – заявил, что инициатива получила негативный отзыв правительства, однако есть положительный отзыв от профильной парламентской комиссии. При этом Мудряк подчеркнул, что проект не предусматривает дополнительных финансовых затрат, поэтому отзыв правительства в данном вопросе не обязателен, однако польза от его принятия очевидна.

«Этот проект предусматривает полный запрет импорта генномодифицированных продуктов. Особенно учитывая то, что сегодня происходит в сетях магазинов по стране, этот проект – острая необходимость, потому что нужно внести ясность, ведь мы заботимся о здоровье людей», – взывал к совести коллег Раду Мудряк.

Однако демократы и депутаты Европейской народной партии отказались вносить в повестку дня инициативу социалистов, а проект по Конституционному суду, несмотря на критику, был принят в первом чтении.