Одногруппники Рослякова не сомневаются, что он в одиночку мог совершить теракт

С момента трагедии в Керчи прошла неделя. Но вопросов меньше не стало. Личность преступника установлена, но мотивы бойни непонятны. До сих пор неясно, каким образом 18-летний парень мог планировать масштабное преступление и остаться вне подозрений, будто жил на необитаемом острове.

Игорь — отец одного из однокурсников Вячеслава Рослякова. Он принципиально не дает интервью, хотя о случившемся знает немало. Его сын во время стрельбы находился в колледже. А через несколько часов парень установил статус на своей страничке в соцсети: «Хайпа не будет». Закрылся от незнакомцев, на контакт с прессой не выходил. Но на днях отец молодого человека все-таки опубликовал пост, откуда можно получить ответы на некоторые вопросы.

«Мой сын — одногруппник Рослякова, — пишет Игорь. — Восемьдесят процентов того, что говорят сейчас об убийце, — ложь. Начну с того, что из него делают жертву издевательств одногруппников — это неправда. Он учился в очень спокойной группе с адекватными ребятами, которые никогда не станут ни над кем издеваться.

Дальше. Убийца занимался одно время боксом, еще увлекался, как он сам говорил, «культуризмом». Физически был крепким парнем. Однажды они в группе полушутя спарринговались в боксерских перчатках. Так Росляков помял одного из самых сильных парней группы».

По словам мужчины, Росляков до кровавой бойни два дня не появлялся на учебе. Однокурсникам сказал, что захворал. По словам однокурсников, за три года обучения в колледже Росляков не болел ни разу.

«Как говорит сын, раньше Росляков никогда не болел, даже занятия не пропускал. Учился на «хорошо» и «отлично», — продолжает Игорь.

«Одногруппники Рослякова не сомневаются, что этот парень в одиночку мог совершить теракт, — продолжает мужчина. — Они ведь анализировали его поведение последние четыре года. Вспоминали, как в прошлом году Росляков распылил в учебном корпусе перцовый баллончик и сорвал занятия. Сейчас все понимают, что это была, так сказать, проба пера. Тогда его чуть не выгнали из колледжа, но пожалел».

Одноклассники и однокурсники Владислава Рослякова параллельно с оперативниками ведут собственное расследование. Каждый из них вспоминает какие-то детали из жизни стрелка, на которые раньше не обращали внимания.

Одноклассник Владислава по школе №13:

— В школе Росляков был обычным среднестатистическим парнем, — рассказывает Олег. — Его действительно не особо жаловали в классе, но никто не унижал и не оскорблял. Скажу так, его обижали не больше, чем остальных. Более того, у него даже были друзья. Два моих одноклассника даже после его ухода из школы продолжали с ним общаться. Мы спрашивали у них, каким он был, те говорили — веселым, с хорошим чувством юмора и много смеялся.

— Когда Рослякова обижали, он мог ответить или отходил в сторону?

— Конечно, он не из молчунов. Если его задевали, он мог не только словесно ответить, но и сдачи дать. Росляков мог постоять за себя.

— Его мать состояла в запрещенной секте?

— Об этом вся школа знала, да он и не скрывал. Жаловался нам, что мать заставляет его часами сидеть на собраниях секты. В Керчи было мощное сектантское движение, так что не только его родители водили на собрания, много детей там собиралось. Более того, его мать до последнего следовала учению этой секты. Даже когда организация оказалась под запретом, бывшие сектанты вроде все равно продолжали собираться у кого-то на квартире. Неудивительно, что она не замечала никаких странностей за сыном. Она жила в своем мире.

Сосед Рослякова по общежитию Виталий:

— В прошлом году Влад попросился жить в общежитии при колледже. Говорят, вроде дома было невыносимо ему. Место в общаге освободилось, ему не отказали. Он целый учебный год жил в комнате с парнем. Сосед у него был тихий, спокойный, как и сам Росляков. Никаких пьянок, скандалов, криков мы не слышали. Я младше Рослякова, он со мной практически не общался. Да и вообще с ребятами из нашего блока он не особо разговаривал, «привет-пока», не более того.

— Прошла информация, что Росляков мог научиться стрелять в лагере «Артек»?

— Вряд ли. Он никогда не говорил, что был в «Артеке».

— Росляков получал стипендию? Мог накопить на оружие?

— Стипендию у нас все получают, независимо от отметок. Но это смешные деньги — 1500 рублей.

— Есть версия, что 20 тысяч рублей он мог украсть у своей бабушки. Он не был замечен в воровстве?

— Никогда не был замечен. Во всяком случае, ни у кого из его однокурсников ничего не пропадало. Еще ходят слухи, что во время стрельбы он находился под наркотиками. Хотя я не видел, чтобы он даже пиво употреблял.

— Вы были во время стрельбы в колледже? Можете вспомнить, сколько было взрывов?

— Первый, самый мощный взрыв прогремел спустя пять минут после звонка на перемену. Всего было 4–5 взрывов. Потом началась поочередная стрельба. Четыре выстрела, а пятый — с задержкой. Наверное, в это время Росляков перезаряжал оружие. Потом опять — четыре выстрела подряд и пауза.

— Росляков с кем-то делился планами о преступлении?

— Сейчас ребята пересылают его голосовое сообщение, которое он отправлял кому-то. Вот там он вроде намекал о предстоящей стрельбе в колледже. Следователи еще нас спрашивали, где он мог хранить оружие. Нам кажется, что во дворе колледжа и мог хранить, мест потайных полно.

— Рядом с колледжем есть полигоны, где он мог тренироваться в стрельбе?

— Таких мест по всему городу много. Сейчас оперативники везде ищут следы. Рядом с колледжем есть пустырь, рядом с его домом — тоже.

Занятия в политехническом колледже начались в понедельник. Однокурсница «керченского стрелка» Елена говорит, что учащиеся неохотно приступают к занятиям.

— Нас предупредили, что в том корпусе, где произошла стрельба, занятий не будет, — рассказывает девушка. — Нас всех переведут в соседние корпуса. Но сносить главное здание не собираются, решили ремонтировать. Обещали, что с каждым учеником поговорят психологи. Боюсь, что к основным занятиям мы приступим нескоро. Во всяком случае, есть такие, кто психологически не готов приходить в колледж после случившегося. Некоторые решили переводиться в другое учебное заведение.

Ирина БОБРОВА.