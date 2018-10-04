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Газета "Кишиневские новости"

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Разделяй и властвуй

Разделяй и властвуй
04 октября
12:11 2018
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Языковой конфликт в отсутствии законодательной базы

Скандальное решение Конституционного суда, признавшего устаревшим закон о функционировании языков на территории нашей страны, в очередной раз разделило граждан. А ведь этот закон наделял молдавский язык статусом государственного, а русский – языка межнационального общения. Помимо этого закон гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврита, языков других этнических групп, проживающих на территории страны. Тема эта более чем щепетильна и затрагивает права многих жителей Молдовы. В минувшую пятницу этот животрепещущий вопрос обсуждался на пресс-конференции.

Это политическая провокация
Владимир Цуркан, председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям:


«Решение Конституционного суда является абсолютно  политически ангажированным. Это политическая провокация. Естественно, никакой надежды на эту власть у людей не должно быть, потому что большинство в этом парламенте принадлежит тем, кто практически узурпировал все институты государства. Эту ситуацию, на мой взгляд, можно будет поправить, вернуть в конституционное поле только после смены власти, которая выдает себя за представителей народа, но реально никто их на это не уполномочил».

 

Вердикт о дискриминации
Сергей Мишин, представитель общественной палаты при Президенте РМ:


«Буквально на днях Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства вынес еще один вердикт о том, что непринятие искового заявления на русском языке также является дискриминацией. О том, что у нас есть проблемы с использованием языка в юстиции, в образовании, в медицине мы говорим уже давно. Решение Совета таким образом подтвердило наши слова и опровергло слова спикера, представителей минюста, которые после решения КС говорили всем, что ничего не произошло».

Общество перед выбором
Михаил Сидоров, эксперт по правам человека и межэтническим отношениям:


«В настоящее время мы не имеем базового нормативного акта, который регулирует использование языков на территории Республики Молдова. На сегодняшний день возникает ситуация, которая ставит снова общество перед выбором. К большому сожалению, нормативные акты, в которых оговариваются языковые аспекты, теперь оказались без законодательной основы».

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