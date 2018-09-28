Президент Республики Молдова выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе

В своем выступлении Игорь Додон отметил наиболее важные аспекты внешней политики и торгово-экономических отношений нашей страны с зарубежными партнёрами. В частности, он сказал:

«У нас много общего: десятки лет общей истории; общие этапы, когда мы вместе преодолевали трудности; общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне. Но в то же время мы разные. У Молдовы, есть свои национальные интересы. Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Мы не будем прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной. Мы не будем строить отношения с кем-то против кого-то, а будем исходить из того, что лучше для Молдовы и ее граждан.

Для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ – это хорошо и выгодно, так же как некоторые общие проекты с ЕС, с ЕАЭС, с Турцией и другими. И мы будем развивать это сотрудничество, несмотря на мнения разных советчиков и псевдопартнёров.

Мы должны стремиться к общей стратегии – общей Европы от Лиссабона до Владивостока. Будущее за этим. Считаем целесообразным переговоры по свободной торговле между СНГ – ЕС и ЕАЭС – ЕС.

Перед нами стоят общие вызовы, находить ответы на которые лучше вместе, чем порознь. Именно поэтому я считаю, что лидерам Содружества нужно как можно чаще встречаться и обсуждать общие вопросы, находить решения, реализовать совместные проекты. Даже в сложных вопросах, таких как торговля, энергетика, миграция, компромиссы возможны. Для этого нужен диалог. Сложный, непростой диалог лучше, чем простой разрыв отношений и путь возведения баррикад.

Рад, что коллеги из СНГ это понимают. Надеюсь, это поймут и другие наши коллеги из стран бывшего СССР. Вместе мы сильнее, порознь каждый из нас становится лёгкой геополитической добычей».