Унгены, Фалешты, Единцы, Оргеев и Иванча выдвинули кандидатов по одномандатным округам

Партия социалистов Республики Молдова провела в минувшие выходные дни митинги протеста в Унгенах, Фалештах, Единцах, Оргееве и Иванче против 9-летнего разрушительного правления так называемой «проевропейской» власти.

Партия социалистов Республики Молдова провела в минувшие выходные дни митинги протеста в Унгенах, Фалештах, Единцах, Оргееве и Иванче против 9-летнего разрушительного правления так называемой «проевропейской» власти.

В митингах приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты парламента, советники и примары, а также жители населенных пунктов районов.

Участники митингов жестко высказались против деятельности евроунионистских властей, которые не оставили у жителей республики надежды на лучшее будущее и вынуждают покидать страну. В то же время многочисленные социальные инициативы, выдвигаемые Президентом РМ и Партией социалистов, блокируются парламентским большинством и правительством, послушно выполняющими волю олигархов и международных финансовых институтов.

Выступавшие отметили, что социально-экономическая и политическая ситуация в Республике Молдова продолжает стремительно ухудшаться. На протяжении последних 9 лет власти осуществляли грабительскую политику в отношении регионов нашей страны. В тяжелейшей ситуации оказались самые незащищённые слои общества – пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди с ограниченными возможностями. Рост цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги делает невозможным приобретение продуктов и лекарств первой необходимости.

Митингующие отметили, что единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, сегодня является Партия социалистов Республики Молдова, которая выступает за переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальную справедливость, защиту православия и традиционных ценностей.

Участники митингов выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и поддержали кандидатуры председателя ТО ПСРМ Геннадия Митрюка по Унгенскому, председателя ТО ПСРМ Олега Савву по Фалештскому, председателя ТО ПСРМ Николая Мельника по Единецкому, Михаил Пачу по округу Иванча, Михая Катранюка по Оргеевскому одномандатным округам в качестве кандидатов для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Ольга Виеру