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Газета "Кишиневские новости"

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Социалисты – абсолютные лидеры

Социалисты – абсолютные лидеры
27 сентября
01:04 2018
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ПСРМ набрала больше голосов избирателей, чем ПДС, «DA»

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно проведенному исследованию, в случае, если бы в ближайшие выходные состоялись парламентские выборы, за пропрезидентскую Партию социалистов РМ проголосовали бы 47,3% определившихся избирателей. ПДС Майи Санду поддержали бы 15,4%, ДПМ Влада Плахотнюка – 14,5%, партию Андрея Нэстасе «Платформа “DA”» – 13,1%. Последние три партии, имеющие шанс пройти в парламент, вместе получили бы 43% голосов.

Результаты  исследования показали, что Партия социалистов является формированием с наибольшим доверием граждан. Так, согласно данным опроса, ПСРМ доверяют 47,9% граждан страны, что значительно  больше, чем доверие к остальным партиям страны.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 1 по 12 сентября текущего года. В исследовании приняли участие 1191 человек из 77 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.
Наталья Киркэ

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