ПСРМ набрала больше голосов избирателей, чем ПДС, «DA»

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно проведенному исследованию, в случае, если бы в ближайшие выходные состоялись парламентские выборы, за пропрезидентскую Партию социалистов РМ проголосовали бы 47,3% определившихся избирателей. ПДС Майи Санду поддержали бы 15,4%, ДПМ Влада Плахотнюка – 14,5%, партию Андрея Нэстасе «Платформа “DA”» – 13,1%. Последние три партии, имеющие шанс пройти в парламент, вместе получили бы 43% голосов.

Результаты исследования показали, что Партия социалистов является формированием с наибольшим доверием граждан. Так, согласно данным опроса, ПСРМ доверяют 47,9% граждан страны, что значительно больше, чем доверие к остальным партиям страны.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 1 по 12 сентября текущего года. В исследовании приняли участие 1191 человек из 77 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.

Наталья Киркэ