Как найти миллиард? Андриан Канду этот вопрос уже решил

Недавно в Атлантическом совете состоялась дискуссия «Реформы Молдовы: прогресс, вызовы и будущие перспективы». В ней принимал участие и спикер парламента Андриан Канду.

Недавно в Атлантическом совете состоялась дискуссия «Реформы Молдовы: прогресс, вызовы и будущие перспективы». В ней принимал участие и спикер парламента Андриан Канду.

Среди прочего обсуждался и ход расследования масштабного банковского мошенничества. Глава парламента заверил заокеанских друзей, что беспокоиться не о чем. «У нас более 45 уголовных дел, 55 человек фигурируют в деле о краже миллиарда, часть из них уже осуждена. 90% активов обнаружены, теперь речь идет о процедуре возврата», – заявил Канду.

В отличие от спикера, эксперты никакого оптимизма по этому поводу не испытывают. К примеру, экс-министр финансов, а ныне эксперт Transparency International Вячеслав Негруца в интервью радио Europa Liberă выразил мнение, что шансы вернуть украденный миллиард с каждым днем сокращаются. «Миллиард в настоящее время в основном находится в иностранных юрисдикциях, в том числе в оффшорных зонах, указанных в отчете KROLL-2. Часть из этих ресурсов движется, не исключено, что некоторые из них уже входят в Республику Молдова в форме различных проектов, в том числе в сфере приватизации и других областях, – сказал он. – Из 15 млрд леев не возвращено пока ничего. Все, что возмещается, идет только из процедуры несостоятельности трех коммерческих банков в результате продажи активов и возврата кредитов, которые погашаются согласно графику, и не имеет ничего общего с возвращением украденного миллиарда. На самом деле ничего не происходит, ни в области расследования, ни в области возврата денег».

Негруца отметил, что граждане уже были лишены ресурсов, которые принадлежали им в трех ликвидированных банках, и естественно, население косвенно расплачивается за эти суммы.

Впоследствии исчезнувшие депозиты вкладчиков были покрыты из валютных резервов, из международных резервов, находящихся в Национальном банке, которые косвенно также принадлежат гражданам, и, кроме того, эти граждане будут платить 25 лет, до 2041 года, проценты, чтобы погасить ущерб, нанесенный финансовыми махинациями.

«Вот в прошлом году, например, из государственного бюджета были изъяты 668 млн, в этом году первый платеж уже провели, а на 4 октября планируется следующий транш, в общей сложности речь идет о 800 млн, и еще 800 млн выплачиваются в 2019 году, чтобы обслужить этот долг, переложенный на плечи граждан. И так каждый год в течение четверти века мы должны будем платить почти по одному миллиарду леев», – уточнил экс-министр.

Оценивая оптимистичное заявление Канду, сделанное в ходе визита в США, Вячеслав Негруца объяснил его тем, что это сказано в определенном контексте и далеко от дома. Впрочем, эксперт уверен, что, если бы речь об этом шла в Молдове, была бы названа другая, куда большая цифра и приведены более «убедительные» аргументы, хотя на самом деле ничего не происходит, ни в деле расследования, ни в области возврата денег.

Действительно, ложь уже давно стала образом мыслей и образом действий правящего большинства. Тем более, что выборы все ближе, и так хочется навесить на уши избирателям побольше лапши. Да и партнерам по развитию тоже. Только получается это все реже.

Елена Ройтбурд

