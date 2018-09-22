В Кишиневе проходит молдо-российский бизнес-форум «Новые горизонты сотрудничества»

Такого масштабного мероприятия, соединившего представителей деловых кругов двух стран, в последние десять лет не было. Молдо-российский экономический форум «Новые горизонты сотрудничества» организован в Кишиневе под патронатом президента Игоря Додона Российско-молдавским экономическим советом при поддержке четырех крупнейших российских бизнес-объединений: «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей, а также Агентства стратегических инициатив.

Бизнес-форум собрал свыше 200 предпринимателей с российской стороны и более 300 с молдавской. Такое широкое представительство уже само по себе говорит о большом взаимном интересе предпринимателей. Кроме того, в числе участников депутаты парламентов Великобритании и Греции, а также депутат Европарламента от Великобритании. Приветствие в адрес форума направил вице-премьер российского правительства, спецпредставитель президента РФ по вопросам сотрудничества с Молдовой Дмитрий Козак. Он выразил уверенность, что молдо-российский экономический форум позволит вывести российско-молдавские отношения на новую траекторию роста.

Разговор на бизнес-форуме шел предметный. Работали семь тематических секций: «Молдова между Востоком и Западом», «Агропромышленный комплекс: возможности интересы сотрудничества», «Развивая туризм», «Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы», «Промышленность. Особые экономические зоны», «Виноделие», «Комфортная городская среда (умный город)».

Участники говорили о конкретных перспективах сотрудничества, о возникающих проблемах и путях их решения. Российские бизнесмены выражали готовность делать инвестиции в молдавскую экономику – по предварительным оценкам, они могут достигнуть 1 млрд долларов в год, – но единодушно подчеркивали: для этого необходима политическая стабильность, чтобы предприниматели были уверены в безопасности вложенных средств. Во всех выступлениях подчеркивалось: сотрудничество Молдовы с Россией не может и не должно идти в ущерб сотрудничеству с Европейским Союзом и другими странами. Никто не собирается ставить нас перед выбором: или – или. В экономике вообще не может быть сотрудничества «за» одних и «против» других. Наоборот, красной мыслью у всех проходила мысль: Молдова, у которой, с одной стороны, заключено Соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а, с другой, – аналогичное соглашение в Рамках СНГ, плюс имеется статус страны-наблюдателя в ЕАЭС, просто призвана стать мостом между Востоком и Западом, поскольку располагает возможность выхода одновременно на два мега-рынка – западноевропейский и евроазиатский.

Это же подчеркнул и глава государства на пленарном заседании «Молдова зовет», подводящем итоги работы в тематических секциях. ««Молдова будет дружить со всеми и на Западе, и на Востоке, но исходить из интересов республики и наших производителей. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Мы хотим дружить со всеми. Для нас важно эффективно внедрять соглашение и со странами ЕС, и меморандум с Евразийским экономическим союзом, активно использовать статус наблюдателя при ЕАЭС. Это непростая задача, но если мы будем разумно и последовательно подходить к ее решению, то Молдова превратится в действительно успешную страну, в которой хочется жить, работать и воспитывать детей», – заявил Игорь Додон.

В завершение пленарного заседания были подписаны семь соглашений о сотрудничестве, открывающие перспективы прихода в ближайшее время реальных российских инвестиций в объеме 100-250 млн долларов.

В последний день участники молдо-российского экономического форума отправились в АТО Гагаузия и Оргеевском филиале Бельцкой Совободной экономической зоны, а также посетили историко-археологический комплекс «Старый Орхей».

Елена Ройтбурд.