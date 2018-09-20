Рассказ россиянки, переехавшей жить в Швейцарию

Мы продолжаем рассказывать истории россиян, которые перебрались за рубеж. На этот раз своей историей поделилась Александра, которая уехала из Москвы в швейцарскую Женеву учиться играть на контрабасе и прожила там уже четыре года.

«В Женеве очень много русских»

В Швейцарию я приехала, чтобы получить образование: после окончания МССМШ им. Гнесиных я решила поступить в заграничный вуз. Мой педагог по контрабасу в Гнесинке был знаком с педагогом в Женеве и посоветовал мне его. Но Швейцария была только одним из моих вариантов, можно даже сказать, что я оказалась там случайно: прошла прослушивание, с экзаменом сложностей не возникло, кроме того, учебное заведение пообещало выплачивать мне стипендию.

До переезда я была в Швейцарии только один раз — в качестве участника музыкального фестиваля Verbier Festival в составе детско-юношеского оркестра. О стране почти ничего не знала — только то, что там дорогая жизнь и замечательная природа.

Однако реальность оказалась сложнее. Обещанной стипендии я не получила. Выяснилось, что люди, которые распоряжаются деньгами в вузе, являются не последней инстанцией, принимающей решение о выдаче пособий студентам. Получилось так, что вышестоящие административные органы решили сэкономить. Первый год вообще мало кто получает стипендии. Они считают: нужно сначала узнать, что это за студент, как он учится. Мы с моим будущим педагогом пытались этот вопрос решить, но безуспешно. Когда я приехала, оказалась ни с чем в самой дорогой стране, а родители мне не могли помогать. Пришлось выкручиваться самостоятельно.

Однако мысли вернуться в Россию у меня не возникало. Я так долго хотела уехать. В России, конечно, у меня родители, семья, моя культура. Но трудоустроиться с достойным заработком было бы нереально, тогда как в Швейцарии есть множество высококлассных оркестров, где и зарплаты соответствующие. К этому я и стремилась. Я понимала, что сложности на новом месте — это временно и совершенно естественно. Поэтому я вцепилась во все возможные подработки, вплоть до уборки и присмотра за детьми.

В первое время мне очень помогло, что в Женеве много русских. Я подала объявление о том, что даю уроки музыки, во все русскоязычные места города: в русские магазины, в церковь, в российскую дипмиссию. Соотечественников искала через Интернет, помогли и одноклассники из Гнесинки, которые тоже учились в Женеве. Уже через пару месяцев со мной связалась женщина из нашей дипмиссии по поводу уроков фортепиано для ее сына. С ним я занималась три года, потом они уехали. Были и другие ученики, но заработок этот нестабильный.

«Лучше набрать таблеток из России»

Цена обучения в женевской консерватории небольшая — около 1000 евро в год. Главная проблема — это стоимость жизни в Швейцарии. Зарплаты граждан страны, конечно, соответствуют этим реалиям, но только не у тех, кто может лишь подрабатывать. На жизнь хватало с трудом. Да и жилье в Швейцарии очень дорогое.

В Женеве почти никто не имеет собственного жилья, все снимают. Среднестатистический швейцарец может жить на съемной квартире до конца жизни: собственные квадратные метры настолько дорогие, что позволить их себе могут только богачи. В основном недвижимость принадлежит агентствам, различным компаниям. Рента повышается каждый год, поэтому местные жители очень неохотно съезжают с насиженных мест.

Допустим, в доме жила большая семья, но дети выросли и разъехались, остались одинокие старики. Занимая слишком большую для себя квартиру, они тем не менее не переезжают в жилье поскромнее, потому что по факту будут платить больше за меньшую жилплощадь. Все это приводит к тому, что доступного жилья в Женеве становится очень мало, студентам приткнуться негде. Когда я приехала туда четыре года назад, комнату еще можно было найти за 500 евро в месяц. Сейчас это нереально. Средняя цена — уже 800–1000.

Ситуацию осложняло то, что мне приходилось искать будущее жилье заочно, еще находясь в России. Претендентов на вакантное жилое пространство очень много, и достается оно, естественно, тем, кто может прийти на просмотр. Мне повезло, что через знакомых я смогла найти комнату в общежитии. За меня сходили на просмотр и поговорили с хозяевами на месте, а иначе я не знаю, где бы жила.

Был месяц, когда мне совсем было нечем платить за жилье. Я пошла к администратору общежития, объяснила ситуацию. Все это, конечно, было очень унизительно, неприятно, но в итоге он согласился, чтобы я пожила этот месяц в счет депозита.

На швейцарскую медицину приезжим лучше не полагаться, а набрать из России с собой таблеток на все случаи жизни. Для студентов, конечно, есть недорогой страховой план. Первые 100 франков платишь сам (базовая консультация у врача стоит около 180 франков), а все последующие деньги страховая компания тебе возвращает. Но их надо добиваться: сначала приходится заплатить врачу из своего кармана, а потом — обрывать телефон страховщиков, чтобы вернуть свои деньги.

Как ни странно, качество медицинского обслуживания там раз на раз не приходится: мне попадались довольно некомпетентные врачи. Меня больше в аптеке специалисты выручили, дали бесплатные капли, которые подействовали. Есть еще вариант съездить подлечиться в соседнюю Францию, там дешевле. Но лучше, конечно, не болеть.

Оборотная сторона швейцарской точности

Мне кажется, первые три месяца в Женеве я вообще была в депрессии, я только потом это поняла. Было чувство пустоты: ты как будто на краю земли, тебя никто не понимает, ты никого не понимаешь, нет близких, обратиться за помощью некуда. Это было чувство тотального одиночества.

Потом у меня появились друзья. Я постепенно начала говорить по-французски. Со знанием английского там можно выжить, но в среду без французского не влиться. Мне очень повезло с соседкой по общежитию. Ко мне подселили девушку из французской провинции, очень простую и открытую. Она вообще не говорила по-английски. А я на тот момент почти не знала французского. Но нам было хорошо вместе, мы пытались общаться, она даже мне подарок на день рождения сделала.

С другими студентами я тоже пыталась общаться, но это было уже сложнее: обстановка в консерватории не очень дружелюбная. Большинство из них — французы, они не принимают никого в свою компанию, если ты плохо разговариваешь на их языке. Твои усилия им не очень интересны. Вы можете познакомиться, поговорить, а на следующий день они проходят мимо тебя, как будто вы не знаете друг друга.

А с русскоязычным сообществом в Женеве мне построить отношений так и не удалось. В основном это дипломаты и их семьи, бизнесмены, в общем, состоятельные люди. Исключение — семья из Белоруссии, в которой я даю уроки музыки.

Про швейцарцев говорят, что они очень точные, дотошные, любят порядок, и это правда. На второй год своей жизни в Женеве мне пришлось испытать эти качества на себе. Я переехала в дом, где хозяином был некий дедушка. И он был просто невыносим, постоянно предъявлял какие-то претензии. У него был целый свод правил: вся посуда должна содержаться в комнате, поздно вечером на кухне готовить нельзя, если, не дай бог, он обнаружит на полу крошку, будет тебя чуть ли не лицом в нее тыкать. Особенно обидно было, что деньги я платила за комнату немаленькие, притом что условия были спартанские — не было даже отопления. Потом я, конечно, оттуда съехала.

После такого непростого опыта на меня внезапно свалилось огромное везение. Когда я покидала комнату у дедушки и искала другое жилье, я наткнулась на новую программу, запускаемую Женевским университетом: в переводе на русский язык она называется «один час за один квадратный метр». Неравнодушные люди из администрации университета, видя трудности студентов с поиском жилья и обилие пустующих апартаментов у пожилых людей, решили свести одних с другими и создать программу, по которой количество квадратных метров комнаты будет равняться количеству часов, которые студент в неделю тратит на помощь своим хозяевам: уборка, помощь в саду, бэбиситтинг и тому подобное. За комнату, соответственно, платить уже не надо.

Таким образом, я попала на два года к одной пожилой паре в загородный дом в Женеве, где я давала им уроки музыки несколько раз в неделю. Это был самый лучший мой опыт с жильем, они оказались чрезвычайно дружелюбными людьми. Я очень благодарна этой университетской программе, думаю, это именно то, чего в Женеве недоставало.

Надо ехать с кучей денег

В целом же о Швейцарии можно сказать, что там… спокойно. Иногда даже слишком. Русским людям такой покой непривычен. Я чувствую, что я здесь в безопасности и, даже как студент-иностранец имею определенные права, на которые никто посягнуть не может. Но все это только временно, пока ты учишься. В Швейцарии, по сравнению с другими странами Шенгенского соглашения, сложнее всего получить работу и вид на жительство, из-за высоких зарплат, разумеется.

В то же время здесь, как нигде, поддерживают студентов. Получив таки стипендию со второго года обучения, я могу сказать, что на эти деньги студенты действительно могут жить, и мало еще где в Европе им оказывают такую поддержку.

Природа здесь очень красивая, но обилие денег создает тяжелую атмосферу. Они не знают, куда их впихнуть. Перекрывают всю улицу, например, чтобы тротуар на два сантиметра увеличить.

Плюсом для иностранцев, конечно, является то, что Швейцария — государство многонациональное, с четырьмя официальными языками. Поэтому и сложно сказать о ее характерных чертах: что-то есть и от Германии, и от Франции, и от Италии.

Скрывать не буду: я уехала не в Женеву. Я уехала из России. Первый год в Швейцарии я просто радовалась, была эйфория от нового места, я не скучала по родной стране. Сейчас я бы хотела жить в России. Но там для меня до сих пор нет условий для жизни и работы. И мне от этого очень тяжело. Спустя время понимаешь, насколько важна родная культура. Нельзя этим пренебрегать. Важно все-таки приезжать регулярно в Россию, навещать своих родных, даже если тяжело и не хочется.

Беседовала Любовь ГЛАЗУНОВА.