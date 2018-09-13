Пока вопросов больше, чем ответов

К приходящим по несколько раз в день сообщениям о ДТП, нередко, увы, со смертельным исходом, все уже привыкли и реагируют большей частью довольно спокойно. Но когда авария происходит с первыми лицами государства, как это случилось 9 сентября с кортежем президента Игоря Додона, равнодушных нет.

К приходящим по несколько раз в день сообщениям о ДТП, нередко, увы, со смертельным исходом, все уже привыкли и реагируют большей частью довольно спокойно. Но когда авария происходит с первыми лицами государства, как это случилось 9 сентября с кортежем президента Игоря Додона, равнодушных нет.

Неслучайная случайность

Кадры, снятые видеорегистратором одной из машин сопровождения, обошли весь интернет и многие телеканалы. На них видно, как тяжелый грузовик фирмы «Avicola Floreni» внезапно резко выворачивает со встречной полосы практически перпендикулярно кортежу президента и врезается точно в автомобиль главы государства, а затем сталкивается и с машиной сопровождения. Оба автомобиля из кортежа перевернулись. Вместе с Игорем Додоном в машине находились его мать и один из сыновей. Сам глава государства и мальчик серьезно не пострадали, а вот пожилой женщине потребовалась медицинская помощь. Мать президента до сих пор находится под наблюдением врачей. В больнице с сотрясением мозга оказался и водитель грузовика, госпитализированы и несколько сотрудников службы охраны.

По поводу случившегося сразу же возникли разные версии. В руководстве Флоренской птицефабрики аварию расценили как несчастный случай: мол, трасса была мокрая, и водитель не справился с управлением. Но есть и другие, достаточно обоснованные мнения.

Влад Батрынча: «Это покушение!»

Депутат парламента от ПСРМ Влад Батрынча назвал случившееся покушением на жизнь главы государства. И вот какие аргументы привел: «Накал напряженности и высокие ставки предвыборного года. Игорь Додон несколько дней назад заявил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах во главе списка ПСРМ. Учитывая его высокий рейтинг и поддержку большинством населения республики – это опасность для власти и правых партий, для их евроатлантических кураторов. Ранее ведь они запретили президенту быть членом партии. Ситуация в регионе напряжённая. Накануне, также в ДТП, погиб премьер Абхазии. Додон только что в очередной раз встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалог прогрессирует, на конец года запланирован следующий раунд переговоров. Не секрет, что президент РМ открыто заявляет о необходимости объединения страны. Это на фоне назначения спецпредставителем РФ в Молдове Дмитрия Козака, известного своим опытом в поиске формулы объединения Молдовы. Проект невыгодный Румынии и США, так как не вписывается в алгоритм их интересов. Геополитические ставки слишком высоки. В самые ближайшие дни по инициативе Игоря Додона готовится проведение ряда важнейших для Молдовы мероприятий: Всемирный конгресс семьи с участием представителей патриарха Кирилла и ряда известных на планете личностей, Молдо-российский бизнес-форум, на котором планируется запуск ряда крупных экономических инвестиционных проектов, визит президента Турции Эрдогана с открытием здания президентуры и объявлением ряда гуманитарных проектов. Эти и прочие мероприятия, безусловно, раздражают власть и правые партии. Учитывая всю сумму факторов, говорить о случайности просто нелепо. Таких случайностей не бывает. Особенно в политике. Подобный дорожный инцидент на хорошо известном оппонентам президента маршруте, на узкой двухполосной дороге, где нет места для маневра, с использованием тяжелого грузовика, оставлял мало шансов президенту. Спасли умелые действия водителя, максимально ушедшего от фатального удара.

Сергей Миронов: «Авария непростая»

С Владом Батрынчей солидарен председатель партии «Справедливая Россия», с которой у ПСРМ заключено соглашение о сотрудничестве, Сергей Миронов. Для портала inform-24.com он заявил: «Судя по фотографиям с места происшествия, авария очень непростая. Нельзя исключать и возможность покушения. Известно, что президент от Партии социалистов, который работает на сближение с Россией, в Молдове устраивает не всех. Несколько раз Конституционный суд республики временно отстранял Игоря Додона от должности, чтобы принять ряд антироссийских мер. И вот теперь ДТП с перевернутой машиной. Выражаю поддержку нашему соратнику. Игорь Николаевич, мы с вами в трудную минуту! Надеемся, что всё будет хорошо».

Николай Стариков: «Все было тщательно спланировано»

Не исключает возможности покушения и известный российский политический и общественный деятель, публицист Николай Стариков. Он высказал свою точку зрения в эксклюзивном интервью для телеканала Accent TV: «Я, честно говоря, очень слабо верю в подобные случайности, в которых, слава Богу, в этот раз жертв не было, но, тем не менее, есть пострадавшие. Как нам говорит история, очень часто устранение неугодных политических лидеров маскируется, в том числе и под автомобильные катастрофы. А зная, что ситуация политическая в Молдове очень напряженная, я не исключаю того, что данное ДТП было вовсе не случайностью, а тщательно спланированным».

Служба госохраны: Версия о покушении полностью исключается

По факту аварии полиция начала расследование. Однако, не дожидаясь его результатов, с отрицанием возможности покушения выступила Служба государственной охраны (напомним, пока Конституционный суд тянул с приведением к присяге Игоря Додона, парламент вывел Службу госохраны из подчинения президента и перевел в ведение правительства). Глава ведомства Анатолий Голя заявил телеканалу Prime: «Мы установили со стопроцентной уверенностью, что ДТП не могло быть совершено преднамеренно. Водитель грузовика регулярно ездил по этой трассе. На месте работы и по месту жительства его характеризуют положительно. Другой момент, который говорит о том, что авария не могла быть спланированной: решение о поездке президента было принято спонтанно, и возможная утечка информации, о том что кортеж президента будет находиться в этом месте и в это время, исключается».

Соцсети: пляски на костях

Не секрет, что далеко не все представители политического класса и их сторонники являются сторонниками Игоря Додона. Но та атмосфера ненависти, которая сложилась в социальных сетях после аварии, перешла все мыслимые и немыслимые пределы. Многие комментаторы, даже не всегда скрывающие свои имена, открыто сожалели, что президент и члены его семьи остались живы, и всячески злословили по поводу аварии. На эту тему резко высказался экс-вице-премьер правительства Александр Муравский: «К сожалению, множество этих комментариев лишний раз показывает, в какой мерзкой атмосфере варится молдавское общество. И, к еще большему сожалению, эта атмосфера подогревается и теми, кто по своему образованию, положению и роли в обществе должны демонстрировать умение проявлять сдержанность и сочувствие даже к противникам в трудные для них минуты. Можно не любить президента, других оппонентов, можно вести беспощадную борьбу с ними, но даже при этом можно и нужно сохранять человеческое лицо, а не превращаться в стаю озверелых особей, готовых разорвать соперника, попавшего в беду».

Андриан Канду: «Нужно оставаться людьми»

Даже заклятый друг Игоря Додона спикер парламента Андриан Канду осудил комментарии в подобном тоне. На своей странице в Facebook он написал: «Я поговорил с президентом Додоном, чтобы убедиться, что он чувствует себя хорошо после автомобильной аварии, в которую попал. Помимо политической конкуренции, независимо от симпатии и антипатии, мы должны оставаться людьми. Комментарии, которые наводнили общественное пространство, разочаровали меня. Мы переживаем моральный кризис, когда борьба за власть ставится выше, чем сострадание и человечность.

Желаю президенту Игорю Додону скорейшего выздоровления. Здоровья и другим членам его семьи, попавшим в аварию».

Благодарность службе госохраны

Игорь Додон вместе с сыном навестили в больнице сотрудников Службы государственной охраны, пострадавших в аварии, и поблагодарили их за самопожертвование и профессионализм. Как отметил на своей странице в соцсети президент, один из сотрудников охраны закрыл ребенка своим телом в момент ДТП. Глава государства написал: «Важно, чтобы мы все выходили более мудрыми, подготовленными и сильными духом из подобных ситуаций. Чтобы мы демонстрировали смелость и упорство в том, что нам еще предстоит сделать. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и заверяю, что им будет оказана вся необходимая помощь».

А, обращаясь ко всему обществу, президент отметил: «Думаю, что мы все должны извлечь уроки из сложившейся ситуации и всегда помнить, что человеческое отношение и сострадание должны преобладать над искушением проявлять политические эмоции и предпочтения. Здоровья и добра всем!».