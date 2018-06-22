Пятница, 22 июня 2018, 21:32

МК В Кишиневе

Политика

Назад на главную Подписаться на RSS

Незабываемые экзамены в Москве

Незабываемые экзамены в Москве
22 июня
09:52 2018
Версия для печати Поделиться

Выпускники Открытой русской школы сдали ЕГЭ

Мы летим в Москву! Мы – это те, кто окончил Открытую русскую школу и получил шанс продолжить образование  в российских вузах. Но использовать этот шанс мы сможем только после успешной сдачи выпускных экзаменов в формате ЕГЭ.

Для большинства из нас поездка в Москву – настоящее чудо, в ожидании которого мы усердно выполняли задания для 10-11 классов российской школы, изучали незнакомые предметы (историю России, обществознание, мировую художественную культуру и др.), учились писать сочинение по российским требованиям. И вот сданы все работы, пройдена аттестация – мы летим в Москву!

Многие из нас никогда не бывали в этом великом городе, а некоторые даже в России впервые. Неожиданности начались уже на борту самолёта – пилоты по громкой связи поздравили нашего именинника Эдгара: ему исполнилось 18 лет. День рождения начался прямо в облаках!

Жить нам предстояло на загородной базе Центра образования «Царицыно». Все комнаты для занятий были удивительно нарядными и комфортабельными: часы-чайник, будильники, на которых установлено время разных стран мира. Уютная библиотека с массой интересных книга, фортепиано и камином каждый вечер ждала нас на интеллектуальные беседы и игры.

Мы не только занимались, готовясь к экзаменам и помогая друг другу, но и успели много интересного увидеть в Москве. Преподаватель истории одного из московских вузов Владимир Иванович провёл для нас экскурсию по Московскому Кремлю. От него мы узнали поразительные факты из русской истории. Много интересного ждало нас и в Третьяковской галерее, которая очаровала своими шедеврами живописи. А скульптура Марка Антокольского «Не от мира сего» напомнила нас самих в некоторые моменты жизни. Музей космонавтики на ВДНХ был по-космически громаден и подарил незабываемые впечатления. И все же при такой насыщенной культурной программе мы прилежно занимались и успешно сдавали экзамены.

Из Москвы уезжали со слезами. И с надеждой вернуться, чтобы, окончив российский вуз, применить свои умения и знания и быть полезными великой стране.

 Татьяна ЖОСАН, выпускница 11-го дистанционного класса школы №548 «Царицыно»

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,97+0,24%
EUR19,77+0,61%
GBP22,49+0,30%
UAH0,65+0,49%
RON4,24+0,76%
RUB0,27+1,29%

Курс валют в MDL на 22.06.2018

Календарь – архив

Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд