Выпускники Открытой русской школы сдали ЕГЭ

Мы летим в Москву! Мы – это те, кто окончил Открытую русскую школу и получил шанс продолжить образование в российских вузах. Но использовать этот шанс мы сможем только после успешной сдачи выпускных экзаменов в формате ЕГЭ.

Для большинства из нас поездка в Москву – настоящее чудо, в ожидании которого мы усердно выполняли задания для 10-11 классов российской школы, изучали незнакомые предметы (историю России, обществознание, мировую художественную культуру и др.), учились писать сочинение по российским требованиям. И вот сданы все работы, пройдена аттестация – мы летим в Москву!

Многие из нас никогда не бывали в этом великом городе, а некоторые даже в России впервые. Неожиданности начались уже на борту самолёта – пилоты по громкой связи поздравили нашего именинника Эдгара: ему исполнилось 18 лет. День рождения начался прямо в облаках!

Жить нам предстояло на загородной базе Центра образования «Царицыно». Все комнаты для занятий были удивительно нарядными и комфортабельными: часы-чайник, будильники, на которых установлено время разных стран мира. Уютная библиотека с массой интересных книга, фортепиано и камином каждый вечер ждала нас на интеллектуальные беседы и игры.

Мы не только занимались, готовясь к экзаменам и помогая друг другу, но и успели много интересного увидеть в Москве. Преподаватель истории одного из московских вузов Владимир Иванович провёл для нас экскурсию по Московскому Кремлю. От него мы узнали поразительные факты из русской истории. Много интересного ждало нас и в Третьяковской галерее, которая очаровала своими шедеврами живописи. А скульптура Марка Антокольского «Не от мира сего» напомнила нас самих в некоторые моменты жизни. Музей космонавтики на ВДНХ был по-космически громаден и подарил незабываемые впечатления. И все же при такой насыщенной культурной программе мы прилежно занимались и успешно сдавали экзамены.

Из Москвы уезжали со слезами. И с надеждой вернуться, чтобы, окончив российский вуз, применить свои умения и знания и быть полезными великой стране.

Татьяна ЖОСАН, выпускница 11-го дистанционного класса школы №548 «Царицыно»