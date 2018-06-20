В последнее время футболисты все чаще становятся светскими персонажами, а то и героями таблоидов. И все потому, что крутить громкие романы у них получается ничуть не хуже, а иногда и гораздо лучше, чем забивать голы. Мы вспомнили таблоидную жизнь Криштиану Роналду и его самый громкий роман с российской моделью Ириной Шейк.

Пару Роналду и Шейк иногда называли Бекхэмами поколения 2.0. Футболист и модель познакомились в 2010 году при весьма романтических обстоятельствах, а именно на съемках рекламы нижнего белья. Говорят, между ними сразу промелькнула искра, однако, прежде чем Ирина и Криштиану стали парой, прошло несколько месяцев.

Как утверждают в окружении Шейк, несмотря на всю специфику своей профессии, Ирина крайне серьезно относится к отношениям между мужчиной и женщиной и еще серьезнее — к семье. В то же время молодой, но уже невероятно знаменитый Роналду предпочитал жить на скорости молниеносной футбольной атаки. Спустя некоторое время после начала отношений с Ириной у Криштиану вдруг появляется ребенок, рожденный суррогатной матерью. Однако Шейк не сделала по этому поводу ни одного публичного заявления. Она уделяла немало времени малышу, которого назвали Криштиану-младший, и регулярно ходила с ним на футбольные матчи его отца. Слухи о том, что у Роналду интрижка с моделью Андрессой Урак, тоже не вывели Ирину из равновесия. Она появлялась вместе с Криштиану, пара выглядела вполне счастливой, а сам Роналду грозился засудить свою предполагаемую любовницу Андрессу за клевету.

Время от времени шли разговоры о том, что Криштиану и Ирина думают о свадьбе. Она ожидалась в 2012 году, сразу после чемпионата мира по футболу, а также годом позже, но слухи остались слухами. В начале 2015 года появилась новость о том, что пара рассталась, а чуть позже Ирина дала интервью испанскому изданию Hola!, в котором, наверное, впервые прокомментировала свои отношения со знаменитым футболистом.

«Женщина чувствует себя некомфортно, когда рядом с ней находится неправильный мужчина, — поведала модель. — Я чувствовала себя некомфортно и небезопасно. Думала, что нашла идеального мужчину, но все обернулось иначе. Мой идеальный мужчина — верный и честный джентльмен, который знает, как обращаться с женщиной. Я не верю в мужчин, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными. Это мальчики, а не мужчины».

Нужно признать, что после расставания с Роналду «верный и честный» джентльмен встретился модели довольно быстро. Им оказался голливудский сердцеед Брэдли Купер, который стал отцом дочери Ирины. А Роналду, получив полную свободу действий, продолжил изучение мира манекенщиц. Впрочем, в окружении футболиста поговаривают, что расставание с русской красавицей стало для португальца ощутимой травмой, и все происходящее в личной жизни Роналду с тех пор называют постшейковским периодом.

Тем не менее скучной жизнь футболиста явно не является. В 2017 году Криштиану снова стал отцом — на этот раз близнецов Матео и Евы. О матери малышей опять ничего не известно, вследствие чего пошли разговоры о том, что женщины Роналду интересуют исключительно как отличная компания для позирования фотографам. Иногда слухи о специфических пристрастиях Криштиану обрастали пикантными подробностями, но ни фактов, ни комментариев на эту тему не поступало.

Совсем недавно у Роналду появилась еще одна дочь, которую назвали Аланой Мартиной. И это был первый ребенок, имя матери которого все знают. Малышку родила официальная на тот момент девушка Роналду Джорджина Родригес. Они познакомились на модном показе, и спустя почти полтора года модель и танцовщица родила ребенка. Криштиану и Джорджина не скрывают от публики детей и довольно часто выкладывают в социальные сети свои семейные фотографии. С виду все напоминает настоящую идиллию, и поэтому снова идут разговоры о скорой свадьбе. Однако по этому поводу пара комментариев не дает.

Как признается Роналду, главной женщиной его жизни всегда останется его мама Мария Долореш душ Сантуш Авейру. Она по-прежнему его друг, помощник, сопровождает знаменитого сына по всему миру. Именно она, простая повариха, приложила максимум стараний для того, чтобы из мальчика, который начинал играть в футбол тряпичным мячом, потому что не было возможности купить настоящий, выросла мировая суперзвезда. И такая мама, конечно же, надежнее все супермоделей вместе взятых.

Ульяна Калашникова.