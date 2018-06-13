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Поддержка населению от ПСРМ

13 июня
23:15 2018
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Социалисты предложили снизить налог и акцизы на топливо в два раза

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло очередное антисоциальное решение, подняв цены на бензин и дизельное топливо. Как известно, это неизбежно повлечёт за собой рост цен на товары первой необходимости, продукты питания, а также сильно ударит по сфере транспорта и сельскому хозяйству в нашей стране, сказано в специальном пресс-релизе ПСРМ, обнародованном в минувший вторник.
«Учитывая то, что 40% итоговой цены на топливо для потребителя составляют налоги и акцизы, а правительство рапортует о рекордном росте налоговых поступлений в бюджет, ПСРМ выдвигает инициативу снижения налогов и акцизов на бензин и дизельное топливо в 2 раза, что позволит оказать существенную поддержку населению и отечественным производителям в этот трудный период.
Данная инициатива является не только вынужденной социальной мерой, но и призвана придать импульс реанимации национальной экономики – от транспортной системы (пассажирские и грузовые перевозки) до сельского хозяйства и промышленности, делая товары, произведённые в Молдове, более конкурентоспособными на рынке», – сказано в пресс-релизе ПСРМ.
Партия социалистов рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны других фракций парламента страны, декларирующих социальную направленность своей деятельности.
Также социалисты заявили о намерении и в дальнейшем продвигать аналогичные инициативы, позволяющие снизить потери населения от опасных антисоциальных действий власти.

Материалы полосы подготовила Наталья КИРКЭ.

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