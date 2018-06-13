Семейный психолог Алексей Голев рассказал, как патологическая жалость приводит к деградации личности, влияет на вегетативную нервную систему и ухудшение здоровья.

Жалость к себе периодически возникает у каждого человека, это нормально. Однако бывает два вида жалости — мотивирующая и патологическая. Как понятно из названия, мотивирующая дает определенный толчок в жизни, в то время как патологическая ее разрушает. К мотивирующей жалости относятся те ситуации, когда человек проживает сложный период своей жизни, связанный с потерей работы, близкого человека, разрывом длительных отношений и пр. Такая жалость к себе длится не более 2–3 дней, после чего начинается новый этап в жизни. Патологическая жалость может длиться неделями, месяцами и даже годами, перерастая в депрессивное состояние, панические расстройства. Некоторые используют свои патологические негативные чувства для манипулирования близкими и друзьями.

В любом случае патологическая жалость приводит к деградации личности, влияет на вегетативную нервную систему и ухудшение не только здоровья, но и качества жизни. Очень важно своевременно распознать патологическую жалость к себе и избавиться от нее, чтобы открыть для себя новые возможности и сделать жизнь яркой, насыщенной событиями и положительными эмоциями.

Признание наличия жалости к себе

Первый шаг к избавлению от патологической жалости — это ее признание. В психологии решение любой существующей проблемы начинается с ее осознания. Это первый, самый главный и результативный шаг на пути к избавлению от проблемы любой сложности и саморазвитию. Даже в самые тяжелые времена страдания не принесут никакой пользы, особенно если они затянулись. Очень важно понять, что жалость отравляет жизнь, необходимо в первую очередь признать в себе эту негативную черту и принять решение с ней бороться, как бы сложно это ни казалось. После признания проблемы необходимо проанализировать, в каких ситуациях жалость к себе проявляется сильнее, чтобы понять причину.

Замещение

Проанализировав ситуации, в которых усиливается чувство патологической жалости к себе, необходимо перейти ко второму этапу — замещение. В первую очередь это замещение негативных эмоций позитивными мыслями. На первых этапах эта задача может показаться трудной и даже неосуществимой. Научиться мыслить позитивно сложно, когда изначально существуют негативные установки, а потому стоит найти приятное для себя занятие в самые трудные моменты. Это может быть прослушивание любимой музыки, прогулки на свежем воздухе, общение с приятным человеком. Очень важно перестать общаться с единомышленниками в вопросе жалости к себе. Нужно учиться избегать людей, постоянно жалующихся на жизнь, такое общение только подпитывает негативными эмоциями и усиливает чувство патологической жалости.

Фокусирование на цели

Чтобы вытеснить негативные эмоции и перестать себя жалеть, необходимо максимально занять свое время действиями. А что, если бросить вызов себе и попытаться стать лучшей версией себя? Начать можно с небольших изменений, например, с изучения нового языка, занятий спортом, ведения личного блога. Подходит абсолютно любое занятие, на которое будут брошены внутренние ресурсы и энергия. Сосредоточьтесь на чем-то определенном и пытайтесь добиться поставленных целей, тогда просто не остается времени на жалость к себе.

Отпустить обиды и разочарования

В жалости к себе многие прокручивают старые обиды, разочарования в людях и в себе, только подпитывая негативные эмоции. Необходимо попытаться отпустить все обиды, в том числе и невысказанные, реальные и мнимые, ведь именно они контролируют жизнь человека, запуская патологическую жалость. Не стоит сосредотачиваться и бесконечно размышлять о случившемся, пришло время все забыть и строить новую жизнь.

Принять ответственность за происходящее

Жалость к себе — это своего рода инфантильность. Обвинение других людей, ситуаций, обстановки в мире в своих собственных неудачах, безусловно, может принести облегчение, но лишь временное. Необходимо повзрослеть и принять ответственность за свою жизнь и за все происходящее. Бесконечно страдать или строить жизнь по своему усмотрению и быть счастливым — этот выбор человек делает самостоятельно. Для страданий необходимо лишь убежать от реальной жизни, а для саморазвития и уверенности в себе придется потрудиться, но и результат будет впечатляющий.