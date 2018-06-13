В столице пройдет гала-концерт звезд балета

Завтра в Кишиневе – большой балетный день. Любителей искусства хореографии ждет встреча с ведущими танцовщиками многих театров мира. Эту акцию второй год подряд организуют народные артисты Молдовы Кристина и Алексей Терентьевы. Концерт состоится на сцене Дворца Республики.

В нынешнем году весь культурный мир торжественно отмечает юбилей – 200-летие со дня рождения знаменитого хореографа Мариуса Петипа. Он считается одним из основателей русского классического балета. Француз, начинавший как танцовщик, он обрел в России свою вторую родину. В его творческом наследии – свыше 60 балетов, поставленных на сценах Санкт-Петербурга и Москвы. В их числе ставшие хрестоматийными «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Баядерка» и другие. Сегодня в мире нет ни одной балетной труппы, в репертуаре которой не было бы сочинений Мариуса Петипа.

В завтрашнем концерте также будут показаны фрагменты из балетов, поставленных Петипа: «Корсар» и «Пахита», а также сочинения хореографов Михаила Фокина, Василия Вайнонена, Михаила Лавровского, Раду Поклитару, Ивана Васильева и других.

На сцену выйдут наши соотечественники, получившие профессиональное образование в Кишиневском хореографическом училище, которые сегодня танцуют на сценах разных стран: Михаил Сосновский в Вене, Кристина Балабан в Будапеште, Софья Матюшенская и Александра Кузьмич – в Санкт-Петербурге, а также инициаторы проведения гала-концерта Кристина и Алексей Терентьевы (Кишинев). Вместе с ними выступят Балаш Мажорос (Будапешт), Денис Климук (Минск), Мария Яковлева (Вена), а также воспитанники Национального хореографического колледжа.

Еще есть время купить билеты, чтобы погрузиться в волшебный мир балета.

Елена РОЙТБУРД.