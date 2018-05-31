Почему Трамп и Ким Чен Ын поедут на переговоры в Сингапур

Еще на прошлой неделе каза­лось, что исторической встре­че Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченной на 12 июня в Сингапуре, не бы­вать. Но уже в воскресенье оба главы государства подтвердили свое намерение участвовать в пе­реговорах.

Не иначе миротворческие усилия южноко­рейского президента Мун Чжэ Ина увенчались успехом. За последнюю неделю он побывал и в Вашингтоне, и на границе двух Корей, пытаясь убедить Ким Чен Ына и Трампа в том, что точ­ку в корейской войне необходимо поставить в ближайшее время.

26 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин неожиданно во второй раз поехал на встре­чу со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в приграничную деревню Пханмун­джом. На этот раз лидеры враждующих госу­дарств не только пожали друг другу руки, но и сердечно обнялись, словно желая показать Вашингтону, как сильно они хотят заключить мир. Не исключено, что Трамп действительно оказался впечатлен.

«Мы ведем переговоры с Северной Коре­ей о повторном назначении саммита, который, если он состоится, скорее всего, останется в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если воз­никнет необходимость, будет продолжен в дальнейшем», — написал Трамп в своем Твит­тере. Недавно Белый дом обнародовал письмо американского президента к северокорейско­му лидеру, в котором говорилось о том, что Вашингтон вынужден отменить встречу из-за «исключительной агрессии и открытой враж­дебности», продемонстрированной в заявле­ниях официальных лиц КНДР.

Пхеньян в ответ заверил, что оставля­ет дверь для переговоров открытой. «Лидер Ким Чен Ын и я согласились, что саммит дол­жен быть успешно проведен 12 июня, а наши усилия по денуклеаризации Корейского по­луострова и установлении вечного мира не должны прекращаться», — поделился Мун Чжэ Ин после встречи с главой КНДР. Таким образом, и Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили свое участие.

Но противоречия между Пхеньяном и Вашингтоном не исчезли. Америка ранее на­стаивала на том, чтобы КНДР полностью от­казалась от своего ядерного арсенала и даже намекала на некую экономическую помощь со своей стороны. Северная Корея отвергала та­кой сценарий, а намеки на то, что режим пошел на переговоры только ради американских «по­дачек», глубоко ее оскорбляли. «КНДР никогда не ожидала экономической помощи», — ска­зано в материале государственного агентства ЦТАК.

Все это прекрасно понимал Мун Чжэ Ин, призывая партнеров к гибкости и разработке «дорожной карты» по решению разногласий. «Я призвал Северную Корею и Соединенные Штаты подтвердить их взаимное желание (установить мир на полуострове. — Ред.), де­лясь своими проблемами и взаимодействуя напрямую», — подчеркнул глава Южной Кореи, выразив надежду на то, что на предстоящем саммите удастся официально положить конец Корейской войне.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Значение того, что было сделано прези­дентом Южной Кореи, ни в коем случае нель­зя преуменьшать, — отметил академик РАН, советник РАН Геннадий Чуфрин. — Эта по­зиция выражает глубокую заинтересованность Сеула в продолжении диалога. С моей точки зрения, причина заинтересованности Пхенья­на в переговорах заключается в том, что состо­яние войны, в котором фактически находится регион, крайне неблагоприятно сказывается на всех сторонах жизни населения Северной Кореи. Пхеньян давно выступает за проведе­ние прямого диалога с Вашингтоном, с тем чтобы положить конец этой ситуации».

«Существует базовое фундаментальное противоречие. Американцы публично наста­ивают на необходимости полного и быстро­го отказа КНДР от ядерного оружия, а КНДР согласна обсуждать только поэтапное, имея в виду все-таки сохранение ограниченного ядерного потенциала в пределах разумной оборонной достаточности, — отметил в бесе­де с нашим корреспондентом директор ко­рейских программ Института экономики РАН Георгий Толорая. — И вроде бы амери­канские специалисты это тоже понимают, но, видимо, тактика давления исходит от самого Трампа и его консервативного окружения. Судя по всему, северокорейцы в последние дни стали просто уклоняться от контактов, по­скольку они не знали, что делать. Соглашаться на американские условия полной денуклеа­ризации, а потом поставить своего лидера в неудобное положение они боялись.

Начали раскручиваться провокации с обеих сторон. США к тому же стали проводить военные учения возле границ Южной Кореи и Северной Кореи, совершенно не нужные на данный момент. Пхеньян выступил с довольно мягким, но решительным заявлением. А пре­зидент Трамп почему-то посчитал это оскор­блением. У меня такое ощущение, что он про­сто психанул, ни с кем особо не советовался и сам надиктовал такое письмо, которое даже не соответствует канонам того, как пишутся официальные обращения на высшем уровне. Поэтому все эксперты пребывают в панике и недоумении. Может быть, Трамп, руковод­ствуясь своим многолетним опытом в каче­стве бизнесмена-авантюриста, решил, что нужно противника «дожимать» и заставлять идти на уступки».

Любовь ГЛАЗУНОВА.