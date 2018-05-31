И ВСЕ-ТАКИ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ!
Почему Трамп и Ким Чен Ын поедут на переговоры в Сингапур
Еще на прошлой неделе казалось, что исторической встрече Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченной на 12 июня в Сингапуре, не бывать. Но уже в воскресенье оба главы государства подтвердили свое намерение участвовать в переговорах.
Не иначе миротворческие усилия южнокорейского президента Мун Чжэ Ина увенчались успехом. За последнюю неделю он побывал и в Вашингтоне, и на границе двух Корей, пытаясь убедить Ким Чен Ына и Трампа в том, что точку в корейской войне необходимо поставить в ближайшее время.
26 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин неожиданно во второй раз поехал на встречу со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в приграничную деревню Пханмунджом. На этот раз лидеры враждующих государств не только пожали друг другу руки, но и сердечно обнялись, словно желая показать Вашингтону, как сильно они хотят заключить мир. Не исключено, что Трамп действительно оказался впечатлен.
«Мы ведем переговоры с Северной Кореей о повторном назначении саммита, который, если он состоится, скорее всего, останется в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если возникнет необходимость, будет продолжен в дальнейшем», — написал Трамп в своем Твиттере. Недавно Белый дом обнародовал письмо американского президента к северокорейскому лидеру, в котором говорилось о том, что Вашингтон вынужден отменить встречу из-за «исключительной агрессии и открытой враждебности», продемонстрированной в заявлениях официальных лиц КНДР.
Пхеньян в ответ заверил, что оставляет дверь для переговоров открытой. «Лидер Ким Чен Ын и я согласились, что саммит должен быть успешно проведен 12 июня, а наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и установлении вечного мира не должны прекращаться», — поделился Мун Чжэ Ин после встречи с главой КНДР. Таким образом, и Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили свое участие.
Но противоречия между Пхеньяном и Вашингтоном не исчезли. Америка ранее настаивала на том, чтобы КНДР полностью отказалась от своего ядерного арсенала и даже намекала на некую экономическую помощь со своей стороны. Северная Корея отвергала такой сценарий, а намеки на то, что режим пошел на переговоры только ради американских «подачек», глубоко ее оскорбляли. «КНДР никогда не ожидала экономической помощи», — сказано в материале государственного агентства ЦТАК.
Все это прекрасно понимал Мун Чжэ Ин, призывая партнеров к гибкости и разработке «дорожной карты» по решению разногласий. «Я призвал Северную Корею и Соединенные Штаты подтвердить их взаимное желание (установить мир на полуострове. — Ред.), делясь своими проблемами и взаимодействуя напрямую», — подчеркнул глава Южной Кореи, выразив надежду на то, что на предстоящем саммите удастся официально положить конец Корейской войне.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
«Значение того, что было сделано президентом Южной Кореи, ни в коем случае нельзя преуменьшать, — отметил академик РАН, советник РАН Геннадий Чуфрин. — Эта позиция выражает глубокую заинтересованность Сеула в продолжении диалога. С моей точки зрения, причина заинтересованности Пхеньяна в переговорах заключается в том, что состояние войны, в котором фактически находится регион, крайне неблагоприятно сказывается на всех сторонах жизни населения Северной Кореи. Пхеньян давно выступает за проведение прямого диалога с Вашингтоном, с тем чтобы положить конец этой ситуации».
«Существует базовое фундаментальное противоречие. Американцы публично настаивают на необходимости полного и быстрого отказа КНДР от ядерного оружия, а КНДР согласна обсуждать только поэтапное, имея в виду все-таки сохранение ограниченного ядерного потенциала в пределах разумной оборонной достаточности, — отметил в беседе с нашим корреспондентом директор корейских программ Института экономики РАН Георгий Толорая. — И вроде бы американские специалисты это тоже понимают, но, видимо, тактика давления исходит от самого Трампа и его консервативного окружения. Судя по всему, северокорейцы в последние дни стали просто уклоняться от контактов, поскольку они не знали, что делать. Соглашаться на американские условия полной денуклеаризации, а потом поставить своего лидера в неудобное положение они боялись.
Начали раскручиваться провокации с обеих сторон. США к тому же стали проводить военные учения возле границ Южной Кореи и Северной Кореи, совершенно не нужные на данный момент. Пхеньян выступил с довольно мягким, но решительным заявлением. А президент Трамп почему-то посчитал это оскорблением. У меня такое ощущение, что он просто психанул, ни с кем особо не советовался и сам надиктовал такое письмо, которое даже не соответствует канонам того, как пишутся официальные обращения на высшем уровне. Поэтому все эксперты пребывают в панике и недоумении. Может быть, Трамп, руководствуясь своим многолетним опытом в качестве бизнесмена-авантюриста, решил, что нужно противника «дожимать» и заставлять идти на уступки».
Любовь ГЛАЗУНОВА.