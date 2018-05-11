Честные выборы…
Демпартия как социальный лифт
Во вторник в офисе Демпартии Влад Плахотнюк провел традиционный брифинг. Он сообщил, что попросил однопартийцев-депутатов определиться с датой проведения парламентских выборов.
Предвыборная кампания должна вестись честно, без нарушений, считает председатель ДПМ. «Исходя из этого, я попросил коллег по парламенту сформировать рабочую группу для организации выборов демократическим и транспарентным путем. Эта группа представит открытую платформу, в которую пригласят представителей оппозиционных партий, гражданского общества и ответственных за организацию этих выборов ведомств», – уточнил Плахотнюк. Да, пожалуй, если уж олигарх обещает честные выборы, то так оно и будет… Он также сообщил журналистам, что предложил вице-председателя Демпартии Кристину Балан на должность посла в США. В Вашингтоне кандидатуру уже одобрили. О ее профпригодности ничего не известно, но ранее она работала в компании Prime Menagement, принадлежащей Плахотнюку, и сопровождала его во время визитов за океан. Это на заметку тем, кто намерен сделать политическую или чиновничью карьеру в Республике Молдова.
Виктор ЛАЗАР.