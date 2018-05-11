Демпартия как социальный лифт

Во вторник в офисе Демпартии Влад Плахотнюк про­вел традиционный брифинг. Он сообщил, что попросил однопартийцев-депутатов определиться с датой прове­дения парламентских выборов.

Предвыборная кампания должна вестись честно, без нарушений, считает председатель ДПМ. «Исходя из этого, я попросил коллег по пар­ламенту сформировать рабочую группу для организации выборов демо­кратическим и транспарентным путем. Эта группа представит открытую платформу, в которую пригласят представителей оппозиционных партий, гражданского общества и ответственных за организацию этих выборов ведомств», – уточнил Плахотнюк. Да, пожалуй, если уж олигарх обеща­ет честные выборы, то так оно и будет… Он также сообщил журнали­стам, что предложил вице-председателя Демпартии Кристину Балан на должность посла в США. В Вашингтоне кандидатуру уже одобрили. О ее профпригодности ничего не известно, но ранее она работала в компании Prime Menagement, принадлежащей Плахотнюку, и сопровождала его во время визитов за океан. Это на заметку тем, кто намерен сделать поли­тическую или чиновничью карьеру в Республике Молдова.

Виктор ЛАЗАР.