Унионисты сдают столицу

ВКишиневе и Бельцах будет второй тур выборов прима­ров, в первом никто не наберет более половины голосов избирателей. Таковы результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов.

Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, то на них лидировал бы кандидат от Партии социалистов Ион Чебан с 27,6 про­центами голосов. Следом идет Сильвия Раду – 27,1%. На третьем месте представитель партии Платформа «DA» Андрей Нэстасе – 13,2%. Осталь­ные претенденты на пост кишиневского градоначальника не набирают и четырех процентов. Борьба сейчас пойдет за 13% горожан, которые еще не определились с выбором, считает глава Ассоциации Виктор Мокану.

У сторонников объединения с Румынией показатели слабые: Кон­стантин Кодряну – 3,8%, Валериу Мунтяну – 2%. Таким образом, получа­ется, что не более шести процентов кишиневцев остаются сторонниками унири. Согласно Кодексу о выборах, «Если ни один из претендентов не на­брал более половины действительных голосов, то в течении двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов».

Евгений ГОЛЬША.