Понедельник, 14 мая 2018, 04:14

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

На второй заход

11 мая
10:56 2018
Версия для печати Поделиться

Унионисты сдают столицу

ВКишиневе и Бельцах будет второй тур выборов прима­ров, в первом никто не наберет более половины голосов избирателей. Таковы результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов.

Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, то на них лидировал бы кандидат от Партии социалистов Ион Чебан с 27,6 про­центами голосов. Следом идет Сильвия Раду – 27,1%. На третьем месте представитель партии Платформа «DA» Андрей Нэстасе – 13,2%. Осталь­ные претенденты на пост кишиневского градоначальника не набирают и четырех процентов. Борьба сейчас пойдет за 13% горожан, которые еще не определились с выбором, считает глава Ассоциации Виктор Мокану.

У сторонников объединения с Румынией показатели слабые: Кон­стантин Кодряну – 3,8%, Валериу Мунтяну – 2%. Таким образом, получа­ется, что не более шести процентов кишиневцев остаются сторонниками унири. Согласно Кодексу о выборах, «Если ни один из претендентов не на­брал более половины действительных голосов, то в течении двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов».

Евгений ГОЛЬША.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,530,00%
EUR19,760,00%
GBP22,400,00%
UAH0,630,00%
RON4,260,00%
RUB0,270,00%

Курс валют в MDL на 14.05.2018

Календарь — архив

Май 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд