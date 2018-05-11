На второй заход
Унионисты сдают столицу
ВКишиневе и Бельцах будет второй тур выборов примаров, в первом никто не наберет более половины голосов избирателей. Таковы результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов.
Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, то на них лидировал бы кандидат от Партии социалистов Ион Чебан с 27,6 процентами голосов. Следом идет Сильвия Раду – 27,1%. На третьем месте представитель партии Платформа «DA» Андрей Нэстасе – 13,2%. Остальные претенденты на пост кишиневского градоначальника не набирают и четырех процентов. Борьба сейчас пойдет за 13% горожан, которые еще не определились с выбором, считает глава Ассоциации Виктор Мокану.
У сторонников объединения с Румынией показатели слабые: Константин Кодряну – 3,8%, Валериу Мунтяну – 2%. Таким образом, получается, что не более шести процентов кишиневцев остаются сторонниками унири. Согласно Кодексу о выборах, «Если ни один из претендентов не набрал более половины действительных голосов, то в течении двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов».
Евгений ГОЛЬША.