Игорь Додон: «Этот праздник у нас никто и никогда не отнимет!»
9 мая в Кишиневе прошла грандиозная акция в честь Дня Победы
В состоявшемся Марше Победы приняли участие более 100 тысяч человек во главе с президентом. Ранее Игорь Додон заявлял, что Марш Победы в этом году должен стать самым масштабным за всю историю проведения шествий в Молдове.
Мы помним!
В минувшую среду участниками грандиозной акции стали более 100 тысяч человек из Кишинева и всей Молдовы. Люди пришли почтить память советских солдат, которые ценой своих жизней подарили будущим поколениям мирное небо над головой. Игорь Додон с семьей возглавил колонну. Марш стартовал от Арки Победы. Он прошел без партийной символики. Люди несли знамена Победы, георгиевские ленты, воздушные шары, цветы и скандировали: «Победа!», «Спасибо деду за победу!», «Мы помним, мы гордимся!», «Ура!». Завершилось многотысячное шествие на Мемориале «Вечность». Президент и все участники марша почтили память павших и возложили цветы к Вечному огню.
Наследники Победы
Одновременно с маршем прошла акция «Бессмертный полк» – тысячи люди несли таблички с портретами своих родных, освобождавших землю от фашизма. Акция «Бессмертный полк» проходила не только в столице, но и по всей Молдове.
В акции принимали участие взрослые и дети. Помимо плакатов с портретами ветеранов, многие вынесли флаги в цветах георгиевской ленты. Популярностью пользовалась и солдатская форма времен ВОВ. В этом году акция была как никогда многолюдной. На марш вышли десятки тысяч людей с георгиевскими лентами и портретами фронтовиков. Ветераны той страшной войны были рядом с их внуками и правнуками. Весеннее, праздничное настроение было у всех участников марша.
«Мы – наследники Великой Победы. Мы – потомки героев-победителей. И этот праздник у нас никто и никогда не отнимет. Низкий поклон всем ветеранам – и ныне живущим, и ушедшим от нас! Их подвиг навсегда останется в нашей памяти!» – отметил Игорь Додон.
Также 9 мая глава государства принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы «Вечность» по случаю любимого всеми праздника Победы.
В церемонии также приняли участие председатель парламента, премьер- министр Республики Молдова и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове.
«Главные герои сегодня – без сомнения, ветераны. Мы чтим их подвиги, преклоняемся перед их мужеством и храним память о тех, кого уже нет с нами. Никто не забыт, ничто не забыто!» – заключил президент страны.
На праздничной церемонии на Мемориале «Вечность» кишиневские школьники выпустили в небо несколько десятков голубей.
«Спасибо ветеранам за мир! Спасибо за Победу!» – произносили слова благодарности кишиневцы.
Нет – ужасам войны
«Это победа, которая должна научить нас всегда побеждать», – об этом во время Марша Победы и шествия «Бессмертный полк», проходившего в Кишиневе, заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Лидер социалистов пожелала всем гражданам Молдовы, чтобы над ними всегда было мирное небо, чтобы ни им, ни их детям не пришлось испытать ужасы войны.
«Нельзя забывать тех, кто сейчас в живых, и тех, кого уже с нами нет, они учат ныне живущее поколение. Это победа, которая должна научить нас всегда побеждать. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Низкий поклон Вам за Ваше мужество и героизм! Желаю Вам крепкого здоровья, радости и благополучия! Светлая память героям, отдавшим свои жизни во имя нашего будущего!» – сказала она.
День победы над злом
День Победы – это в первую очередь день победы над злом, день мира, день, в который миллионы людей пали ради свободной жизни. Об этом кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан сказал во время грандиозного многотысячного Марша Победы. Ион Чебан поблагодарил ветеранов, которые остались ещё в живых, и почтил память тех, кто погиб, за их неоценимый подвиг во имя будущего.
«Для того, чтобы жить в настоящем и ориентироваться в будущем, мы должны помнить уроки прошлого», – отметил Ион Чебан.
«День Победы – это праздник мирного неба у нас над головой. По-настоящему оценить, что такое мирное небо, могут лишь те, кто знает, что такое война, как знало о ней наше старшее поколение. Низкий поклон тем ветеранам, которые сегодня здесь присутствуют, которые завоевали для нас эту Победу, которые подарили нам возможность наслаждаться шелестом листвы, щебетанием птиц, шумом дождя и светом солнца, мирно трудиться и растить детей», – заявил Чебан.
Он с горестью отметил, что многих из тех, кому мы обязаны жизнью, уже нет в живых, но заверил, что граждане Молдовы всегда будут помнить о них и об их подвиге.
«Весь Кишинёв, вся Молдова вышла с портретами ветеранов на марш «Бессмертный полк» – в знак нашего глубокого уважения и признательности воинам-победителям. И эту акцию мы будем проводить из года в год, из поколения в поколение», – подчеркнул Чебан.
Он пожелал победителям крепкого здоровья и жизненных сил, а всем гражданам страны – чтобы ни они, ни их дети и внуки никогда не испытали ужасов войны.
Урок для всех
День Победы – это день настоящих патриотов. Об этом заявил депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан. «Это возможность объединить все молдавское общество. Это и урок для всех нас, это возможность понять, что такое война и что такое мир. Для меня лично это и семейный праздник, потому что в этот день родился мой отец, участник войны. К сожалению, сегодня его уже нет в живых. И в этот же день родилась моя внучка. Так что для меня это потрясающий праздник», – отметил народный избранник.