9 мая в Кишиневе прошла грандиозная акция в честь Дня Победы

В состоявшемся Марше Победы приняли участие более 100 тысяч человек во главе с президентом. Ранее Игорь Додон заявлял, что Марш Победы в этом году дол­жен стать самым масштабным за всю историю проведения шествий в Молдове.

Мы помним!

В минувшую среду участниками гранди­озной акции стали более 100 тысяч человек из Кишинева и всей Молдовы. Люди пришли почтить память советских солдат, которые ценой своих жизней подарили будущим по­колениям мирное небо над головой. Игорь Додон с семьей возглавил колонну. Марш стартовал от Арки Победы. Он прошел без партийной символики. Люди несли знаме­на Победы, георгиевские ленты, воздушные шары, цветы и скандировали: «Победа!», «Спасибо деду за победу!», «Мы помним, мы гордимся!», «Ура!». Завершилось мно­готысячное шествие на Мемориале «Веч­ность». Президент и все участники марша почтили память павших и возложили цветы к Вечному огню.

Наследники Победы

Одновременно с маршем прошла ак­ция «Бессмертный полк» – тысячи люди несли таблички с портретами своих родных, освобождавших землю от фашизма. Акция «Бессмертный полк» проходила не только в столице, но и по всей Молдове.

В акции принимали участие взрослые и дети. Помимо плакатов с портретами ветеранов, многие вынесли флаги в цве­тах георгиевской ленты. Популярностью пользовалась и солдатская форма времен ВОВ. В этом году акция была как никогда многолюдной. На марш вышли десятки тысяч людей с георгиевскими лентами и портретами фронтовиков. Ветераны той страшной войны были рядом с их внуками и правнуками. Весеннее, праздничное на­строение было у всех участников марша.

«Мы – наследники Великой Победы. Мы – потомки героев-победителей. И этот праздник у нас никто и никогда не отнимет. Низкий поклон всем ветеранам – и ныне живущим, и ушедшим от нас! Их подвиг на­всегда останется в нашей памяти!» – отме­тил Игорь Додон.

Также 9 мая глава государства принял участие в торжественной церемонии воз­ложения цветов на Мемориале Славы «Веч­ность» по случаю любимого всеми праздни­ка Победы.

В церемонии также приняли участие председатель парламента, премьер- министр Республики Молдова и представи­тели дипломатического корпуса, аккредито­ванного в Молдове.

«Главные герои сегодня – без сомнения, ветераны. Мы чтим их подвиги, преклоняемся перед их мужеством и храним память о тех, кого уже нет с нами. Никто не забыт, ничто не забыто!» – заключил президент страны.

На праздничной церемонии на Мемориа­ле «Вечность» кишиневские школьники выпу­стили в небо несколько десятков голубей.

«Спасибо ветеранам за мир! Спасибо за Победу!» – произносили слова благодарности киши­невцы.

Нет – ужасам войны

«Это победа, которая должна научить нас всегда побеждать», – об этом во вре­мя Марша Победы и шествия «Бессмертный полк», прохо­дившего в Кишиневе, заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Лидер социалистов пожелала всем гражданам Молдовы, чтобы над ними всегда было мирное небо, чтобы ни им, ни их детям не пришлось испытать ужасы войны.

«Нельзя забывать тех, кто сейчас в жи­вых, и тех, кого уже с нами нет, они учат ныне живущее поколение. Это победа, которая должна научить нас всегда побеждать. Ува­жаемые ветераны Великой Отечественной войны! Низкий поклон Вам за Ваше муже­ство и героизм! Желаю Вам крепкого здо­ровья, радости и благополучия! Светлая па­мять героям, отдавшим свои жизни во имя нашего будущего!» – сказала она.

День победы над злом

День Победы – это в первую очередь день победы над злом, день мира, день, в который миллионы людей пали ради сво­бодной жизни. Об этом кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишине­ва Ион Чебан сказал во время грандиоз­ного многотысячного Марша Победы. Ион Чебан поблагодарил ветеранов, которые остались ещё в живых, и почтил память тех, кто погиб, за их неоценимый подвиг во имя будущего.

«Для того, чтобы жить в настоящем и ориентироваться в будущем, мы должны помнить уроки прошлого», – отметил Ион Чебан.

«День Победы – это праздник мирно­го неба у нас над головой. По-настоящему оценить, что такое мирное небо, могут лишь те, кто знает, что такое война, как знало о ней наше старшее поколение. Низкий по­клон тем ветеранам, которые сегодня здесь присутствуют, которые завоевали для нас эту Победу, которые подарили нам воз­можность наслаждаться шелестом листвы, щебетанием птиц, шумом дождя и светом солнца, мирно трудиться и растить детей», – заявил Чебан.

Он с горестью отметил, что многих из тех, кому мы обязаны жизнью, уже нет в живых, но заверил, что граждане Молдовы всегда будут помнить о них и об их под­виге.

«Весь Кишинёв, вся Молдова вышла с портретами ветеранов на марш «Бессмерт­ный полк» – в знак нашего глубокого уважения и признательности воинам-победителям. И эту акцию мы будем проводить из года в год, из поколения в поколение», – подчеркнул Чебан.

Он пожелал победите­лям крепкого здоровья и жизненных сил, а всем гражданам страны – чтобы ни они, ни их дети и внуки никогда не испытали ужасов войны.

Урок для всех

День Победы – это день настоящих па­триотов. Об этом заявил депутат от Пар­тии социалистов Владимир Цуркан. «Это возможность объединить все молдавское общество. Это и урок для всех нас, это воз­можность понять, что такое война и что та­кое мир. Для меня лично это и семейный праздник, потому что в этот день родился мой отец, участник войны. К сожалению, се­годня его уже нет в живых. И в этот же день родилась моя внучка. Так что для меня это потрясающий праздник», – отметил народ­ный избранник.