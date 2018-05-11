Кто не чтит прошлое, не имеет будущего
Около 40 тысяч человек стали зрителями грандиозного концерта ко Дню Победы под эгидой президента
Глава государства Игорь Додон принял участие в праздничном концерте, организованном на площади Великого национального собрания под эгидой Президента Республики Молдова по случаю 73-ей годовщины Великой Победы.
На концерте царили всеобшее ликование и праздничное настроение, а собравшиеся на концерт зрители напевали мелодии военных лет вместе с исполнителями из Молдовы, легендарной группой «Zdob şi Zdub», и специальными гостями из Российской Федерации – Олегом Газмановым и Денисом Майдановым.
Во время концерта президент Игорь Додон вручил самую высокую государственную награду Орден Республики (Ordinul Republicii) группе ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
«Мы обязаны чтить каждого ветерана, воевавшего за Великую Победу, славить их героизм и передавать будущим поколениям правду об истинной цене победы. Напоминаю, что народ, который не помнит и не чтит свое прошлое, не имеет будущего», – отметил глава государства.
По завершении концерта Игорь Додон пригласил всех жителей и гостей столицы принять участие в Марше памяти «Бессмертный полк», который прошел на следующий день в Кишиневе.