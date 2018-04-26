Армия через три года
Нейтральный статус не помешает «дружбе» с НАТО
Широкой публике на обсуждение предложен проект «Профессиональная армия Молдовы 2018-2021 годы». Сдокументом можно ознакомиться на сайте Министерства обороны.
В проекте много красивых слов, но конкретики – минимум. Согласно авторам, армия нам нужна для защиты территориальной целостности страны, и в связи с усложнением геополитической обстановки. Предлагается в посольствах Молдовы в Соединенных Штатах Америки, Румынии и Украины заполнить вакантные ныне должности военных атташе. Какие задачи в этих странах будут выполнять наши военспецы, остается неясным. Но скорее всего, они будут проводниками указаний «старших товарищей». А вот кто будет записан в стан недругов, предположить несложно – это непризнанное Приднестровье и Российская Федерация.
Видимо, чтобы противостоять этим противникам, на закупку оружия и боеприпасов США собираются выделить нам целых одиннадцать миллионов евро. «Реализовываться программа будет постепенно, в течение 2018-2021 годов, в соответствии с бюджетными возможностями и дополнительными ресурсами», – говорится в документе. Правительство намеревается в ближайшие годы отказаться от всеобщего призыва и перейти с военнослужащими на контракты, что автоматически сделает армию на порядок дороже. Многие годы расходы на оборону были на уровне 0,3 процента от ВВП. В планах правящей коалиции довести эту цифру до требуемых от членов НАТО 2%.
Молдавские военные давно работают над тем, чтобы всю службу построить по стандартам Североатлантического блока. Периодически раздаются голоса оппонентов о том, что негоже так поступать внеблоковой стране. В проекте данный аргумент нейтрализуется утверждением: «Нейтральный статус не мешает Республике Молдова, как государству с полными правами в международном сообществе, присоединяться к другим странам и международным организациями в деле обеспечения мира и безопасности. Нейтральный статус не мешает усвоению военного опыта других государств и международных организаций, но допускает сотрудничество…».
Чаще и затратнее армии в Молдове реформируют только сферу юстиции. И в первом, и во-втором случае результаты, что общеизвестно, провальные. Кстати, еще в 2002 году парламентом была принята Концепция военной реформы. Предполагалось, что к 2014 году Нацармия станет профессиональной и полностью переоснащенной. Ни того, ни другого не произошло. Нельзя изменить то, что не изменится, как бы мы не пытались. Потому проще все молдавское воинство попросту распустить по домам. Сэкономленные ресурсы могут пригодиться для других целей.
Виктор ЛАЗАР.