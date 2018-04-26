Нейтральный статус не помешает «дружбе» с НАТО

Широкой публике на обсужде­ние предложен проект «Про­фессиональная армия Молдовы 2018-2021 годы». Сдокументом можно ознакомиться на сайте Министерства обороны.

В проекте много красивых слов, но конкретики – минимум. Согласно авто­рам, армия нам нужна для защиты тер­риториальной целостности страны, и в связи с усложнением геополитической обстановки. Предлагается в посольствах Молдовы в Соединенных Штатах Амери­ки, Румынии и Украины заполнить вакант­ные ныне должности военных атташе. Какие задачи в этих странах будут выпол­нять наши военспецы, остается неясным. Но скорее всего, они будут проводниками указаний «старших товарищей». А вот кто будет записан в стан недругов, предполо­жить несложно – это непризнанное При­днестровье и Российская Федерация.

Видимо, чтобы противостоять этим противникам, на закупку оружия и бое­припасов США собираются выделить нам целых одиннадцать миллионов евро. «Реализовываться программа будет по­степенно, в течение 2018-2021 годов, в соответствии с бюджетными возможно­стями и дополнительными ресурсами», – говорится в документе. Правительство намеревается в ближайшие годы отка­заться от всеобщего призыва и перейти с военнослужащими на контракты, что ав­томатически сделает армию на порядок дороже. Многие годы расходы на оборо­ну были на уровне 0,3 процента от ВВП. В планах правящей коалиции довести эту цифру до требуемых от членов НАТО 2%.

Молдавские военные давно работа­ют над тем, чтобы всю службу построить по стандартам Североатлантического блока. Периодически раздаются голоса оппонентов о том, что негоже так посту­пать внеблоковой стране. В проекте дан­ный аргумент нейтрализуется утвержде­нием: «Нейтральный статус не мешает Республике Молдова, как государству с полными правами в международном со­обществе, присоединяться к другим стра­нам и международным организациями в деле обеспечения мира и безопасности. Нейтральный статус не мешает усвоению военного опыта других государств и меж­дународных организаций, но допускает сотрудничество…».

Чаще и затратнее армии в Молдове реформируют только сферу юстиции. И в первом, и во-втором случае результаты, что общеизвестно, провальные. Кстати, еще в 2002 году парламентом была приня­та Концепция военной реформы. Предпо­лагалось, что к 2014 году Нацармия станет профессиональной и полностью переосна­щенной. Ни того, ни другого не произошло. Нельзя изменить то, что не изменится, как бы мы не пытались. Потому проще все мол­давское воинство попросту распустить по домам. Сэкономленные ресурсы могут пригодиться для других целей.

Виктор ЛАЗАР.