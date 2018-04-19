Ход PR-конем
Павел Филип пробивает для российской армии коридор
На минувшей неделе в Киеве прошел одиннадцатый Форум по безопасности. Мероприятие состоялось в отеле Hilton, оцепленном усиленными подразделениями национальной гвардии и полицией. Тема встречи «План реинтеграции для безопасного будущего». В числе гостей был и Павел Филип. Он выступил в столице Украины с сенсационным предложением.
Рассказывая участникам форума об истории приднестровского конфликта, премьер-министр посетовал: на Мюнхенской конференции по безопасности Москва объясняла Кишиневу, что войска из региона не уходят из-за сложностей с Украиной. «Мы уверены, что при необходимости украинские партнеры предоставят коридор для вывода российских войск, вооружения и боеприпасов, которые все еще сохраняются в Приднестровье. Со своей стороны, Молдова поддержит усилия Украины по преодолению кризиса на Донбассе и в Крыму, чтобы решить проблему политическими и дипломатическими средствами, а также восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», – поведал несколько опешившим хозяевам встречи Павел Филип.
Официального ответа на предложение премьер-министра ни из администрации Петра Порошенко, ни из правительства не поступило. В кулуарах же форума говорили о том, что реализовать предложение гостя просто нереально. На проезд через территорию Украины иностранных войск необходимо разрешение Верховной рады, а такового не получить в принципе. Зато конкретный ответ пришел из Москвы. Депутат Государственной думы Константин Затулин заявил: «Хочу напомнить молдавскому правительству, что коридоры могут действовать в обоих направлениях. И Россия не отказалась, бы использовать такой коридор, чтобы пополнить свой миротворческий контингент на территории этой страны».
До начала конфликта на Донбассе российские военные осуществляли ротацию личного состава через территорию Украины, но в мае 2015 года Верховная рада денонсировала соответствующие соглашения. В Приднестровье сегодня дислоцированы миротворцы и военнослужащие Оперативной группы российских войск, всего около полутора тысяч человек. Абсолютное большинство из них жители левобережья Днестра с российским гражданством. Так что выводить по «коридору» по сути некого, разве что свернуть знамя части и отправить в Москву. Мы попросили специалистов прокомментировать инициативу премьер-министра.
Бывший постпред Молдовы при Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре: «Полагаю выступление в Киеве вписывается в целый ряд такого рода заявлений с надеждой на пропагандистский эффект и с нулевым практическим. Я задаю себе риторический вопрос: а что у нас уже есть какие-то конкретные договоренности о выводе? Остается только открыть коридор? Это технический вопрос, но нет еще политического решения. Все это просто трескотня, никого ни к чему не обязывающая».
Военный аналитик Семен Никулин: «К сожалению, вынужден предположить, что это просто PR-ход со стороны премьера. В нынешних условиях реализовать инициативу Филипа практически невозможно. Да и ненужно. В случае необходимости (желании руководства Российской Федерации) так называемую ОГРВ можно было бы вывезти воздушным путем через Молдову – Румынию и далее».
Экс-министр национальной безопасности Анатолий Плугару: «Наверное, надо было поинтересоваться предварительно у российской стороны: намерена ли она воспользоваться этим коридором? Что это за политика такая странная? Я такого не понимаю. Возможно, власти хотят насолить России в политическом плане. Что ж, этим сегодня многие страны занимаются, но на другом уровне. Филип – это игрок не того масштаба».
Александр ТОКАРСКИЙ.