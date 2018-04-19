Павел Филип пробивает для российской армии коридор

На минувшей неделе в Киеве прошел одиннадцатый Форум по безопасности. Мероприятие состоялось в отеле Hilton, оце­пленном усиленными подразде­лениями национальной гвардии и полицией. Тема встречи «План реинтеграции для безопасного будущего». В числе гостей был и Павел Филип. Он выступил в сто­лице Украины с сенсационным предложением.

Рассказывая участникам форума об истории приднестровского конфликта, премьер-министр посетовал: на Мюн­хенской конференции по безопасности Москва объясняла Кишиневу, что войска из региона не уходят из-за сложностей с Украиной. «Мы уверены, что при необхо­димости украинские партнеры предоста­вят коридор для вывода российских во­йск, вооружения и боеприпасов, которые все еще сохраняются в Приднестровье. Со своей стороны, Молдова поддержит усилия Украины по преодолению кризи­са на Донбассе и в Крыму, чтобы решить проблему политическими и дипломатиче­скими средствами, а также восстановить суверенитет и территориальную целост­ность Украины», – поведал несколько опе­шившим хозяевам встречи Павел Филип.

Официального ответа на предложение премьер-министра ни из администрации Петра Порошенко, ни из правительства не поступило. В кулуарах же форума говорили о том, что реализовать предложение гостя просто нереально. На проезд через тер­риторию Украины иностранных войск не­обходимо разрешение Верховной рады, а такового не получить в принципе. Зато кон­кретный ответ пришел из Москвы. Депутат Государственной думы Константин Затулин заявил: «Хочу напомнить молдавскому пра­вительству, что коридоры могут действо­вать в обоих направлениях. И Россия не от­казалась, бы использовать такой коридор, чтобы пополнить свой миротворческий кон­тингент на территории этой страны».

До начала конфликта на Донбассе российские военные осуществляли рота­цию личного состава через территорию Украины, но в мае 2015 года Верховная рада денонсировала соответствующие соглашения. В Приднестровье сегодня дислоцированы миротворцы и военнос­лужащие Оперативной группы российских войск, всего около полутора тысяч чело­век. Абсолютное большинство из них жи­тели левобережья Днестра с российским гражданством. Так что выводить по «кори­дору» по сути некого, разве что свернуть знамя части и отправить в Москву. Мы попросили специалистов прокомменти­ровать инициативу премьер-министра.

Бывший постпред Молдовы при Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре: «Полагаю выступление в Киеве вписывается в целый ряд такого рода заявлений с надеждой на пропагандистский эффект и с нулевым практическим. Я задаю себе риторический вопрос: а что у нас уже есть какие-то кон­кретные договоренности о выводе? Оста­ется только открыть коридор? Это техни­ческий вопрос, но нет еще политического решения. Все это просто трескотня, никого ни к чему не обязывающая».

Военный аналитик Семен Никулин: «К сожалению, вынужден предположить, что это просто PR-ход со стороны пре­мьера. В нынешних условиях реализо­вать инициативу Филипа практически невозможно. Да и ненужно. В случае необходимости (желании руководства Российской Федерации) так называемую ОГРВ можно было бы вывезти воздуш­ным путем через Молдову – Румынию и далее».

Экс-министр национальной безопас­ности Анатолий Плугару: «Наверное, надо было поинтересоваться предварительно у российской стороны: намерена ли она воспользоваться этим коридором? Что это за политика такая странная? Я такого не понимаю. Возможно, власти хотят на­солить России в политическом плане. Что ж, этим сегодня многие страны занима­ются, но на другом уровне. Филип – это игрок не того масштаба».

Александр ТОКАРСКИЙ.