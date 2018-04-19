В Республике Молдова это мало кого волнует

Европейский парламент прово­дит пленарные заседания лишь четыре дня в месяц. Иэто несмо­тря на то, что на континенте так много проблем: Великобритания с ее «брекситом», Испания с сепа­ратистами, Венгрия с Орбаном.

Тем не менее, неожиданно, год назад, Европейская народная партия предложила ко всему прочему обсудить и осудить еще и политическую ситуацию в Республике Молдова. Однако в Европарламенте ре­шили: и без Кишинева трудностей выше крыши, а потому предложение ЕНП стоит отклонить. На заседании 19 апреля о нас говорить не будут. Однако вопросы оста­ются. Румынский депутат Кристиан Преда их озвучивает при любой возможности. По его мнению, Республика Молдова не должна получать финансирование со сто­роны ЕС до тех пор, пока не откажется от смешанной избирательной системы при выборах депутатов парламента, не рефор­мирует суды и не избавится от коррупции.

В Европарламенте разгорелась настоя­щая битва за Кишинев между представите­лями Румынии. Одни критикуют правящую коалицию, другие – поддерживают. Послед­них представляет Мария Грапини. «Кристиан Преда уже давно доказал, что борется про­тив Румынии, но он изо всех сил выступает и против Республики Молдова! Он вышел с резолюцией против Молдовы и это прямо накануне выборов!.. Мне стыдно, что Преда представляет Румынию в Европейской на­родной партии! Человек каждую секунду по­зорит страну, которая привела его в Европу!» – рассказывала депутатам коллега.

Да, своя рубашка ближе к телу, и пото­му, видимо, не всех евродепутатов волну­ет коррупция в Молдове. А дабы насолить своим геополитическим противникам, многие из них готовы терпеть даже такую власть, как нынешняя в Кишиневе.

Александр БОЦ.