Кто предает Румынию?
В Республике Молдова это мало кого волнует
Европейский парламент проводит пленарные заседания лишь четыре дня в месяц. Иэто несмотря на то, что на континенте так много проблем: Великобритания с ее «брекситом», Испания с сепаратистами, Венгрия с Орбаном.
Тем не менее, неожиданно, год назад, Европейская народная партия предложила ко всему прочему обсудить и осудить еще и политическую ситуацию в Республике Молдова. Однако в Европарламенте решили: и без Кишинева трудностей выше крыши, а потому предложение ЕНП стоит отклонить. На заседании 19 апреля о нас говорить не будут. Однако вопросы остаются. Румынский депутат Кристиан Преда их озвучивает при любой возможности. По его мнению, Республика Молдова не должна получать финансирование со стороны ЕС до тех пор, пока не откажется от смешанной избирательной системы при выборах депутатов парламента, не реформирует суды и не избавится от коррупции.
В Европарламенте разгорелась настоящая битва за Кишинев между представителями Румынии. Одни критикуют правящую коалицию, другие – поддерживают. Последних представляет Мария Грапини. «Кристиан Преда уже давно доказал, что борется против Румынии, но он изо всех сил выступает и против Республики Молдова! Он вышел с резолюцией против Молдовы и это прямо накануне выборов!.. Мне стыдно, что Преда представляет Румынию в Европейской народной партии! Человек каждую секунду позорит страну, которая привела его в Европу!» – рассказывала депутатам коллега.
Да, своя рубашка ближе к телу, и потому, видимо, не всех евродепутатов волнует коррупция в Молдове. А дабы насолить своим геополитическим противникам, многие из них готовы терпеть даже такую власть, как нынешняя в Кишиневе.
Александр БОЦ.